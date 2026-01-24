冰風暴襲全美逾20州 超過2億人陷風雪警報 防大停電

風雪暴來勢洶洶，民眾提早到超市及賣場囤貨，以免屆時無法出門。圖為好市多賣場貨架已被橫掃一空。（歐新社）

被國家氣象局形容為「規模及強度都異常龐大」的大型冬季風暴23日襲擊20餘州、給德州 到新英格蘭地區約半數美國人口，帶來冰雪和刺骨低溫，並可能導致大範圍停電；這個周末到下周初，全美大部分地區都將持續受到危險的寒冷天氣影響。

氣象預報警告，這場特大冬季風暴造成的破壞，尤其是冰凍襲擊的地區，可能堪比颶風。至少1億7700萬人處於極寒天候冰雪警報範圍內，逾2億人處於冬季風暴或寒冷天氣警報下。電力公司嚴陣以待；民眾也要準備應對可能的停電，因為暴風雪過後，冰封的樹木和電線仍可能繼續掉落。

美聯社及今日美國(USAToday)報導，氣象預報指出，這場風暴從德州和俄克拉荷馬州開始，23日晚間進一步惡化；預計24日風暴系統將從新墨西哥州蔓延至維吉尼亞州 ，並在25日進入東北部地區。國家氣象局預測，從華府到紐約和波士頓，降雪量將達到約1呎。費城已宣布學校26日停課。

在極寒天氣下，風寒效應蔓延。寒流23日席捲美國中部，芝加哥和部分中西部城市因氣溫驟降，學校被迫停課。風寒效應下的體感溫度低至華氏零下40度，10分鐘內就可能凍傷，步行上學或等公車都很危險。

氣象部門報告指稱，低溫和強風交互作用下，明尼蘇達州和北達科他州部分地區風寒指數（冬季體感溫度）降至華氏零下50度；堪薩斯州及科羅拉多州西部地區體感溫度在零下15至零下21度之間。

德州盧博克23日上午的風寒指數和氣溫也急劇下降；預料至26日早晨，更東部地區風寒指數也將降至零度以下，肯塔基州27日的風寒指數可能達到零下15至零下20度。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，23日全美有超過1000架次航班延誤或取消，其中逾半數發生在達拉斯。24日會有更多航班取消，航空公司正努力調度飛機和機組人員，以便在天氣好轉後迅速恢復營運。

康乃狄克州州長拉蒙特(Ned Lamont)呼籲民眾，「注意安全，備好食物，周末待在家裡，別開門做生意。」

德州達拉斯居民雷森迪茲(Maricela Resendiz)買了雞肉、雞蛋和披薩，準備與男友和她5歲兒子共度周末。她說：「這會是場大風雪，我打算待在屋裡，不和它硬碰硬。」

22日下午，德州、喬治亞州、南卡州、北卡州、維吉尼亞州、阿肯色州，均已宣布進入緊急狀態，以應對周末的嚴寒天氣。23日，又有更多州長宣布加入緊急狀態行例；其中包括肯塔基州、紐約州 在內。紐約州長霍楚（Kathy Hochul）23日宣布進入緊急狀態的同時，也暫停原定25日和26日舉行的紐約市特別選舉提前投票。