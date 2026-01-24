反ICE示威 明州組織號召罷工罷市罷課 百名神職人員遭逮捕

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
神職人員響應明尼亞波利斯罷工罷市，跪在街上，警察在旁戒護。(路透)
明尼蘇達州23日爆發橫跨全州的大規模反移民執法示威活動，約100名參與抗議的神職人員在明州最大機場被逮捕；儘管氣候寒冷，氣溫極低，仍有數千人聚集在明尼亞波利斯(Minneapolis)市中心，抗議川普政府的嚴厲打擊。

這起抗議活動，是橫跨明州反川普加強移民執法，名為「ICE OUT！」大規模行動的一部分，從工會、倡議組織到神職人員，都出面呼籲明州居民罷工、罷課，甚至是罷市來表態反對。

明尼蘇達州機場委員會發言人萊亞(Jeff Lea)表示，這些神職人員是因為超出示威許可的範圍，並且擾亂航空公司的正常運作，在明尼亞波利斯-聖保羅國際機場(Minneapolis-Saint Paul International Airport)機場主航廈外遭逮捕，但在收到非法入侵(trespassing)和拒絕遵守維安警員命令的罰單後，獲釋離開。

聖保羅哈姆林教堂(Hamline Church)的托爾加德牧師(Rev. Mariah Furness Tollgaard)指出，警方命令他們離開，但她和其他人決定留下並被逮捕，已表態對移民的聲援，其中就包括不少她教區內不敢離開自家的教友；托爾加德牧師表示，計畫在短暫拘留結束後返回教會舉行祈禱守夜活動。

在上百名神職人員於機場被逮捕後，仍有數千人聚集明尼亞波利斯市中心，一路示威遊行至NBA職籃明州灰狼隊(Timberwolves)的主場館；巨大的體育館內坐滿了反對川普移民政策的抗議民眾，舞台前方掛著一塊巨大的白色標語，寫著：「WE SAY ICE OUT」(ICE給我滾出去)；舞台上的原住民領袖，則是高舉寫著「偷來的土地上，沒人是非法的」(No one is illegal on stolen land)的標語。

這波遍及全州的抗議活動，是在川普政府高級官員，呼籲明州當地民主黨領導人合作，以緩和緊張局勢後爆發的；在此之前，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)探員與反對川普打擊移民的抗議者間，已經連續數周爆發有時甚至是暴力的衝突。

神職人員響應明尼亞波利斯罷工罷市，跪在街上，警察後來將他們逮捕。(路透)
