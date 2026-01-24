涉洗錢為何獲特赦？幣安創辦人趙長鵬撇清：從未與川普說過話

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
因洗錢罪名被判刑四個月的加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬，22日首度公開澄清外界質疑，聲稱他與川普家族沒有任何商業關係，甚至從未與川普說過話。(路透)
因洗錢罪名被判刑四個月的加密貨幣交易所幣安(Binance)創辦人趙長鵬(Changpeng Zhao)去年10月獲川普總統特赦後，22日首度公開澄清外界質疑，聲稱他與川普家族沒有任何商業關係，甚至從未與川普說過話。

趙長鵬22日在瑞士達沃世界經濟論壇(World Economic Forum)接受CNBC記者索肯(Andrew Ross Sorkin)採訪時做上述表態。

趙長鵬2023年被控擔任幣安執行長期間協助洗錢，被判刑四個月，2024年9月獲釋。

趙長鵬根據與聯邦司法部達成的認罪協議，辭去幣安執行長一職，還要支付43億元罰金，但他仍是幣安主要股東。

川普2025年10月赦免趙長鵬，人們因此對幣安與川普家族加密貨幣公司「世界自由金融」(World Liberty Financial)之間的關係高度關注。

兩者之間的關聯源於阿布達比國營企業MGX於2025年3月投資幣安公司20億元，當時MGX使用世界自由金融公司發行的穩定幣(stablecoin)USD1支付。

趙長鵬表示，MGX是投資者，選用USD1；他因為不想和銀行打交道而要求對方用加密貨幣支付，但是很多人誤解這一點；該公司此後分批將USD1投資兌換成其他類型的穩定幣。

趙長鵬說，穩定幣只是一種支付貨幣，他接受該貨幣並不表示他投資該貨幣發行者。

世界自由金融公司發言人瓦克斯曼(David Wachsman)聲明，該公司並非政治組織，也未參與特赦程序。

華爾街日報(Wall Street Journal)在赦免事件過後援引消息人士的話說，除了MGX使用USD1進行投資，幣安也參與穩定幣技術開發。

NBC新聞在川普發布特赦令當周報導，幣安那一陣子雇用遊說人士麥克道爾(Charles McDowell)的公司Checkmate Government Relations，而麥克道爾是總統兒子的朋友。Checkmate披露，該公司獲45萬元報酬，遊說白宮和財政部以爭取行政豁免並解決與數位資產和加密貨幣相關的金融服務政策問題。

川普去年11月接受哥倫比亞廣播公司(CBS)採訪時堅稱不認識趙長鵬。

加密貨幣 川普 華爾街

