我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

諷川普「演講很糟」 加州州長紐森 達沃斯論壇對話被取消

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
表態選舉總統的加州州長紐森(後)21日到瑞士達沃斯亮相，增加爆光度。圖為前排出席的美國官方代表：白宮幕僚長威爾斯、財長貝森特及國務卿魯比歐。(路透)
表態選舉總統的加州州長紐森(後)21日到瑞士達沃斯亮相，增加爆光度。圖為前排出席的美國官方代表：白宮幕僚長威爾斯、財長貝森特及國務卿魯比歐。(路透)

在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇的民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)，原定21日在「美國之家」(USA House)，出席「財富」雜誌(Fortune)舉行的對話活動，但在最後一刻遭取消。

美國之家是首次獲美國政府認可，作為在達沃斯的美國官方總部，原定邀請紐森參與「財富」雜誌舉行的對話，向國際政經領袖、菁英們講述自己的政策理念。但活動主辦者在對話前11小時，通知紐森辦公室，決定不邀請任何美國官員參加這場對話。

政治新聞網站POLITICO報導，紐森批評是國務院打壓所致，認為「美國之家」屈服於國務院的政治壓力。主辦者予以否認，同時強調紐森仍然受到歡迎。

但事件反映美國內部在世界菁英面前上演的政治角力。紐森過去多次參加達沃斯世界經濟論壇，目前是2028年大選的民主黨總統熱門人選，原先期望在今年論壇上，向外界闡述自己的政經政策。

紐森計畫藉論壇及對話，抨擊川普政府濫用權力，並將加州及自己塑造是歐洲盟友的更佳夥伴。

福斯新聞報導，紐森20日向記者談到格陵蘭島問題說，敦促歐洲「要有骨氣」，暗諷「人們就這樣屈服了，我真該帶一堆護膝來」。紐森經常嘲諷那些討好川普的美國政客應該戴上護膝，以便更容易「跪低」。

紐森暗示川普「把人們當傻瓜耍弄」，並以暴龍比喻川普，「要不跟他交配、要不被他吞掉」。

川普21日發表演說後，紐森在X平台上回應，「座位不錯，演講很糟」，並分享了一張照片，照片中他坐在白宮幕僚長威爾斯、國務卿魯比歐以及其他政府高層官員後方。

白宮官員對此也毫不示弱全力還擊，財長貝森特21日在論壇上嘲諷紐森，稱紐森「可能是唯一一個，比(前副總統)賀錦麗更不懂經濟的加州人」；同時警告說，川普政府「即將進駐加州」打擊詐欺行為。

貝森特也暗示知道紐森遭取消參加對話，「聽說他獲邀演講，但他不打算講了，因為他的經濟政策帶來了什麼？人口外流、巨額預算赤字、以及全美最多的無家可歸人口」。

紐森 川普 加州

上一則

超級暴風雪23日來襲 2億人受影響 北部部分地區體感溫度零下50度

下一則

ICE探員執勤用私人手機拍攝 引侵權爭議 國安部目前無使用準則

延伸閱讀

德記者爆料川普「格陵蘭框架4方向」 媒體：北約危機遠未結束

德記者爆料川普「格陵蘭框架4方向」 媒體：北約危機遠未結束
罷黜馬杜洛後乘勝追擊 傳川普政府力拚年底前推翻古巴政權

罷黜馬杜洛後乘勝追擊 傳川普政府力拚年底前推翻古巴政權
川普嗆俄烏不談和平就是愚蠢 預計22日會晤澤倫斯基

川普嗆俄烏不談和平就是愚蠢 預計22日會晤澤倫斯基
川普達沃斯CNBC專訪五面向：格陵蘭協議定案、下任 Fed 主席呼之欲出

川普達沃斯CNBC專訪五面向：格陵蘭協議定案、下任 Fed 主席呼之欲出

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
馬斯克近期在X上宣稱，「迫切需要立即提高出生率」，其主張與現實嚴重脫節。美聯社

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

2026-01-16 11:42
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴