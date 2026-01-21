我的頻道

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

庫存賣光 亞馬遜：關稅高成本將滲入物價 打臉去年「無漲價」說法

編譯周芳苑／綜合報導
亞馬遜執行長賈西表示，商家搶在高關稅生效前囤積的庫存大致售罄，關稅帶來的高成本將逐漸「滲入」物價。(美聯社)
川普總統大規模加徵關稅導致進口成本上揚，網商零售巨頭亞馬遜(Amazon)執行長賈西(Andy Jassy)表示，此項影響開始反映在部分商品的售價。商家先前搶在高關稅生效前囤積庫存以維持低售價，但這些低成本庫存去年秋季大致售罄，關稅帶來的高成本將逐漸「滲入」物價。

面對關稅調升，零售業者紛紛想辦法因應新增成本所帶來的衝擊。

賈西20日在瑞士達沃斯(Davos)舉辦的世界經濟論壇(WEF)上接受CNBC記者奎克(Becky Quick)採訪時表示，亞馬遜及該公司許多第三方商家都搶在關稅生效前囤積庫存，但大部分庫存已賣光，因此，接下來大家會看到關稅影響開始滲透到商品價格中。

賈西說，有些賣家決定將增加的成本轉嫁給消費者，必然提高商品售價，另有一些賣家決定自行承擔成本以刺激需求，還有一些賣家的作法介於兩者之間，這樣的影響正逐漸顯現。

賈西的最新說法與去年截然不同。去年川普宣布全面加徵關稅幾個月後，賈西聲稱亞馬遜並未看到價格明顯上漲。

賈西去年4月間曾預測，有一些賣家因為沒有50%的額外利潤可做轉圜，可能被迫將關稅帶來的額外成本轉嫁給消費者。

一個大型零售貿易協會去年8月警告，貿易戰將對企業今年春季的庫存訂購計畫產生影響，恐導致物價上漲、貨架商品減少、甚至失業。

賈西表示，亞馬遜正想辦法盡量降低價格，但是，在某些情況下，漲價恐怕難以避免；他說，零售業的營業利潤率通常只有個位數，一旦企業成本上漲10%，企業就很難消化增加的成本，不可能有無限的各種選擇方案。

另一方面，賈西指出，消費者依然相當堅韌，即使關稅導致商品成本上揚、物價隨之走高，大家仍在消費。不過，關稅確實影響一些消費者的購買習慣，根據亞馬遜觀察，有些人轉而購買價格較低的商品、積極尋找折扣品，有些人則延遲購買價格較高的非必需品。

