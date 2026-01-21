美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元

專家說，股市投資組合平均每7到10年翻倍；若將時間拉長至40年，代表翻倍多次。這正是眾多X世代和嬰兒潮世代成為百萬富翁的一大關鍵。圖為紐約證券交易所。（美聯社）

最新金融分析報告揭露了美國人身家淨值如何增加。國人累積財富三大秘訣是：股票、房產和時間。20多歲年輕族群從零開始累積財富，平均淨資產只有12萬7730元；50多歲族群來到人生收入頂峰，平均淨資產達到140萬元；60多歲族群來到人生財富頂峰，平均淨資產約為160萬元。單從數據來看，想要有錢，就得變老。

金融服務公司Empower的這份報告是根據去年10月用戶匿名數據估算得出，與每三年發布一次的全國性大型研究「消費者金融調查」(Survey of Consumer Finances)結果一致。兩者均顯示，美國家庭財富隨年齡增長而增加。

探究「股票」致富秘訣，富達投資副總裁兼財務顧問維克托林 (Ryan Viktorin) 表示，「過去20年、乃至過去三年，股市呈爆炸式增長；我開始聽到人們說：『我從未想過自己會擁有這麼多財富。』」

金融與投資諮詢網站Motley Fool 10日分析顯示，過去十年來，史坦普500 指數上漲256%，相當於每年增加13.5%。維克托林指出，「股市投資組合平均每7到10年翻倍；若將時間拉長至40年，代表翻倍多次。」這正是眾多X世代和嬰兒潮世代成為百萬富翁的一大關鍵。

與此同時，房價 也在過去十年大幅上漲，許多屋主的淨資產隨之增加。儘管房價上漲速度通常不如股票來得快，但房子就像是「巨大存錢桶」，當人們買房申請房貸，就進入一個持續多年、透過還款和房屋價值逐步增長的財富累積循環。

房屋擁有率隨年齡增長而提高，老年人更可能擁有可觀的房產淨值；老年人繼承遺產的累計機率，也會隨年齡增長而增加；50多歲的人有可能本身即已有房產，又繼承了房產。

值得注意的是，Empower報告各年齡層的淨資產數據，存在平均值和中位數的明顯差距。50多歲人的平均淨資產約為140萬元，但它其實是被超級富豪拉高了的平均數字。50多歲族群的「中位數」淨資產僅為19萬2964元，較符合現實。