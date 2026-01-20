樂施會報告：全球億萬富翁去年財富增16% 川普政策是推手

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
科技富豪貝佐斯擁有「華盛頓郵報」。樂施會報告指出，億萬富豪擁有全世界逾半的主要媒體公司。(美聯社)
科技富豪貝佐斯擁有「華盛頓郵報」。樂施會報告指出，億萬富豪擁有全世界逾半的主要媒體公司。(美聯社)

全球近3000名政經菁英在瑞士出席達沃斯經濟論壇的同時，全球慈善組織「樂施會」(Oxfam)19日發表報告，指出2025年全球億萬富豪的財富大幅增長，達到創紀錄18.3兆元，但全球近半人口卻活在貧困之中。

綜合路透等報導，由樂施會執行主任比哈爾(Amitabh Behar)負責撰寫的報告指出，2025年全球億萬富豪突破3000人，財富總額增加16.2%，增速是過去五年平均的三倍。另外2020年以來，全球億萬富翁的財富激增81%，過去十年是這些富豪的「黃金十年」。

報告又指，在富人愈發富有的同時，全球減貧進程卻有所放緩，目前全球貧困率與2019年相當，並無改善，近半人口生活貧困。

樂施會指出，這些億萬富豪之所以財富迅速且大幅成長，部分原因是拜川普總統的政策所賜。川普的第二任期削減稅收，保護跨國公司免受國際課稅壓力，並放鬆對壟斷企業的審查，使全球的富人都受益。

報告列出川普其中一個政策：豁免美國跨國企業遵守國際商定的15%最低稅率，就是日益加劇貧富懸殊及不平等現象的例證。

樂施會特別警告，超級富豪往往利用手上的財富來獲取政治權力，包括掌控媒體資源。「全球各國超級富豪不僅積累遠超消費所需的財富，而且還利用這些財富來鞏固政治權力，藉以制定經濟及治理國家的規則」。

樂施會說，億萬富豪擁有全世界一半以上的主要媒體公司，例如馬斯克不但加入川普政府且擁有X平台，貝佐斯擁有「華盛頓郵報」，華裔富豪黃馨祥擁有「洛杉磯時報」，法國億萬富豪博洛雷(Vincent Bollore)控制法國多個報紙和電視台等。

比哈爾在報告說，「超級富豪對政治人物、經濟及媒體的影響力，不僅加劇社會不平等，也讓在解決貧困問題上偏離正軌」。因此呼籲各國政府制定計畫以減少不平等，在政治與財富之間建立更牢固的防火牆，包括對富人的遊說及競選資金實施更嚴格監管。

川普 貝佐斯 馬斯克

