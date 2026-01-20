風寒效應 明州體感溫度驟降至-30℉ 這周將冷到最低點

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
密西根州19日降大雪，超過100輛車在州際公路上相互追撞或打滑衝出道路。(美聯社)
密西根州19日降大雪，超過100輛車在州際公路上相互追撞或打滑衝出道路。(美聯社)

美國大部分地區本星期將受到兩股強勁北極寒流輪流侵襲，出現冬季嚴寒天氣之餘，並有可能出現破壞性冬季風暴。在五大湖效應降雪的影響下，密西根州19日遭到大雪覆蓋，超過100輛車在州際公路上相互追撞或打滑衝出道路。

綜合NBC、ABC新聞報導，國家氣象局19日早上，分別向兩大區域發出酷寒預警，一個是從中西部平原延伸至東北部，另一區域則覆蓋佛羅里達州一帶，受警報影響的多達7700萬人。

平原和中西部地區19日先是受到強勁北極寒流來襲，之後寒流會轉向東北部。因此19日是中西部北部及五大湖地區本季最嚴冷的一天，東北部則在20日出現極冷的一天。

加上時速35哩風速的風寒效應下，明州明尼亞波利斯(另譯明尼阿波利斯)19日的體感溫度驟降至華氏零下30度(相當於攝氏零下34度)；愛荷華州錫達拉皮茲(Cedar Rapids)零下27度；芝加哥零下22度；威斯康辛州綠灣(Green Bay)零下22度。

預計到了20日，中西部地區及城市的氣溫略為回升，但仍會處於零度以下，例如明尼亞波利斯回升至零下12度，芝加哥和底特律的體感溫度為零下8度。

但東北部則於20日迎來這股寒流，預計匹茲堡的體感溫度將降至零下12度；紐約市及費城降至5度；華盛頓特區7度；紐約州水牛城將降至零下9度。

密西根州19日上午的大規模連環車禍促使州警察關閉位於大湍流市(Grand Rapids)西南方的州際公路196號雙向車道，官員們同時展開清理作業，移除所有涉事車輛，其中包括30多輛半聯結式卡車。州警表示，事故造成多人受傷，但尚未傳出死亡消息。

除了湖泊效應降雪外，一股低氣壓系統將於20日從加拿大吹來，為南北達科他、明州及愛州帶來降雪。

國家氣象局的氣象專家指出，寒流與降雪將輪番持續到周末，預測到時將是這個冬季迄今最寒冷的一次。

另有跡象表明，一場影響巨大的冬季風暴，可能在周末期間為南部地區帶來大範圍的降雪和冰冷天氣。該系統或會為南部平原、密西西比河下游流域及東南部地區帶來冬季降雨。

與此同時，另一股北極寒流也於19日抵達佛羅里達州及覆蓋全州，一度發出寒流預警，雖未到零下，但佛州北部的體感溫度降至只有20多度，中部則徘徊在32度左右。

佛州霍爾特日前罕見下雪，19日佛州發出寒流預警。(美聯社)
佛州霍爾特日前罕見下雪，19日佛州發出寒流預警。(美聯社)

明州 密西根州 佛羅里達州

