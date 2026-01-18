雞肉+青菜+玉米餅…農業部長稱「3元可搞定」 WSJ實測：吃不飽

農業部長羅林斯8日在記者會上說明政府的新版飲食指南建議。(美聯社)

農業部 長羅林斯(Brooke Rollins)日前公開表示，雞肉、青菜、玉米餅(tortilla)再加一樣配菜，3元可以搞定一餐。

華爾街日報記者依照羅林斯的建議，分別在波士頓 和紐奧良的超市採購，做出3元餐，但是分量吃不飽。

首先在波士頓的羅氏兄弟超市(Roche Bros. Supermarket)，選一塊去皮雞胸肉4盎司，配上一杯超市自有品牌的冷凍花椰菜 和一張麵粉荷葉餅(這家超市不賣玉米餅)，總共花費2.61元，如果照羅林斯說的加一樣配菜，那就選擇一盎司超市自有品牌的佛蒙特州特級白切達起司，這餐總共花費2.96元。如果再來一份波士頓特色菜，罐裝蛤蜊濃湯，就會變成3.64元。

如果雞肉分量增加到6盎司，並再加一盎司額外起司，那就是4.89元。

政府的飲食指南建議，每日蛋白質攝取量應遠超過3盎司。例如，根據聯邦農業部(USDA)的數據，一個每天攝取2000卡路里的人應該食用三到四份熟肉或海鮮。其它選擇包括豆類和扁豆。

密西根州立大學食品經濟學者奧帝嘉(David Ortega)表示，政府的估算並非總是能充分考慮各種變數，例如居住地以及購物和準備食物的時間，這使得最理想的情況對低收入家庭來說更難實現。

普渡大學農業經濟學教授約瑟夫．巴拉加塔斯(Joseph Balagtas)表示，他同意羅林斯的觀點，新的飲食指南仍然允許民眾選擇價格合理的食物，儘管USDA建議增加蛋白質攝入，並推薦牛排、鮭魚和酪梨等相對昂貴的食物，其中牛肉一直在漲價，12月零售價比去年同期上漲16%但他指出，也有一些相對便宜的替代品。

在紐奧良一家超市Rouses Market，可以花不到3元買到USDA推薦的簡餐。

一包30張玉米餅，每張不到0.1元，4盎司冷凍生雞胸肉1.1元，再加上一杯冷凍花椰菜和一杯牛奶，總共2.39元。

這樣還可以再買一杯0.31元的巧克力布丁。

Rouses的線上雜貨配送員喬丹．科澤特(Jordan Corzette)說，過去一年他駕車至少在20個州到處採購，他說，在什麼都漲價的年代，強推3元就能吃飽一餐，簡直是場徹頭徹尾的鬧劇。