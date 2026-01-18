紐時雜誌：明州公民意識 成川普打壓目標

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
示威者在明市惠普爾聯邦大樓前抗議ICE執法違憲濫權。(路透)
示威者在明市惠普爾聯邦大樓前抗議ICE執法違憲濫權。(路透)

明尼阿波利斯身為民主黨執政的都會區，移民人口占比在全國城市排行並不高，何以卻成為川普總統掃蕩移民行動的鎖定目標之一？紐約時報雜誌(New York Times Magazine)16日分析，明尼蘇達州其實代表川普政府想要削弱的公民意識(civic ideal)，背後因素包括州長華茲(Tim Walz)是川普2024年大選對手，日前又爆發的福利詐欺醜聞也發生在華茲任內，遠因則有2020年非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察膝蓋壓頸致死引發一連串民權抗議所留下的長期陰影。

報導指出，若想了解這波鎮壓行動與其利害關係，川普2016年11月在明尼阿波利斯發表的一場演說便值得回味，時間就在大選前夕倒數兩天。川普對台下群眾說：「全世界都知道明州發生了什麼。」

當時明州發生事件與當地規模第二大移民族群──索馬利亞社區的長期緊張局勢有關。

2008年，來自明尼阿波利斯、出生於索馬利亞的年輕人，被伊斯蘭武裝組織「青年黨」(Al-Shabaab)收編之後，在索馬利亞普特蘭(Puntland)政府大樓外引爆裝滿炸藥的汽車。接下來十年裡，明尼阿波利斯索馬利亞社區有數十名年輕人為「青年黨」效力，後來又為伊拉克與敘利亞的「伊斯蘭國」組織(Islamic State)效力。

二戰以來，明州一直是難民的避風港，1970年代末期接納數以千計從東南亞撤離的南越人與苗族人。明州對於熱情好客的歷史引以為傲，謙遜的明州居民有著自豪的例外主義(exceptionalism)。這是更廣泛且根深柢固的公民理想主義產物，明州有著極高比例的宗教慈善機構、社區非營利組織，以及帶有北歐色彩的社會安全網，經常被認為是全國最大方的地區之一。

然而，「青年黨」與「伊斯蘭國」招募成員事件，讓明州民眾態度變得矛盾。2024年民調顯示，明州居民普遍支持移民，但歡迎索馬利亞移民者卻不到一半。

川普2016年演講傳達訊息是明州可以回到數十年前幾乎全是白人的狀態，他若當選總統將不再接納任何難民，「你們明尼蘇達受的苦已經夠多了。」

明州 川普 移民

