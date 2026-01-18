我的頻道

分析師獻策2026年股票投資策略：不要跟白宮作對

馬查多獻和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

明州抗議兩派人馬緊張升高 州長命國民兵維安

編譯俞仲慈／綜合報導
反非法移民詐騙社福經費的保守派網紅朗恩(右)17日在明市市政廳外發起抗議活動，與自由派人士不滿，雙方爆發口角。(路透)
明尼蘇達州移民暨海關執法局(ICE)探員開槍射殺涉嫌阻礙公務的白人女子事件，繼續發酵，引發全國性抗議，明州的明尼阿波利斯市17日出現兩派抗議人馬對峙，保守派人士被追著滿街跑；為避免緊張局勢升高，州長華茲(Tim Walz)已經下令山動國民兵負責維安。 

紐約時報報導，17日當天在明尼阿波利斯市中心，「人民反川普行動聯盟」(The People's Action Coalition Against Trump)進行抗議ICE活動，有大批示威者參加，他們不畏冰點低溫，高喊口號、揮舞「ICE滾出明州」標語。

與此同時，一位保守派網紅朗恩(Jake Lang)在市政廳外發起抗議活動，呼籲大眾關注非法移民詐騙案，引發自由派人士不滿，雙方爆發口角，由於保守派人數不及進步派，最終朗恩成為反川普示威者丟擲水球的對象，迫使他慌忙躲進一家餐廳避難，有目擊者看到朗恩後腦勺留下血跡，但受傷原因不明，隨後朗恩也不知去向。

抗議過程大致平和，有線電視新聞網(CNN)報導指在惠普爾聯邦大樓(Whipple Federal Building)附近有數名示威者遭到拘留。

反ICE團體人士17日在明市惠普爾聯邦大樓前抗議ICE執法違憲濫權。(路透)
州長華茲透過社群平台呼籲：「今天請注意安全，保持冷靜。」並強調：「我們安全團隊擁有足夠資源、協調能力與人員，能夠維護公共安全並在必要時做出反應，感謝本地執法部門維持和平。」

明州國民兵(Minnesota National Guard)發言人安德芮亞·土屋(Andrea Tsuchiya)也向CNN證實奉州長命令支援維安：「我們已集結完畢，隨時準備因應，但目前尚未部署至市區街頭。」並重申其任務為「交通支援，以保護生命、維護財產安全，支持所有明州居民和平集會權利。」

另外聯邦地區法官梅南德茲(Katherine Menendez)針對ICE幹員執法引發的爭議，16日裁定凡參與「地鐵突擊行動」(Operation Metro Surge)的聯邦探員不得逮捕或報復和平抗議者，也不得使用「胡椒噴霧或類似非致命性彈藥與驅散人群的工具」，並禁止執法人員在沒有「合理且可陳述的懷疑」情況下攔截或拘留駕駛。

不過國土安全部(Department of Homeland Security)仍堅持聯邦探員執法使用「必需的最低限度武力」，並「採取適當且符合憲法的措施，以維護法治，保護我們執法人員和公眾免受危險暴徒傷害」。

