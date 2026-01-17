執法不當＋醫療延誤 美移民拘留中心死亡頻傳

我的頻道

編譯中心／綜合報導
根據移民執法局公布的資料，2025年至少有30人在移民拘留中心喪命。(路透)
根據移民執法局公布的資料，2025年至少有30人在移民拘留中心喪命。(路透)

明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)37歲女子古德(Renee Nicole Good)本月7日遭移民暨海關執法局(ICE)探員槍擊身亡以來，該單位的執法手段再度引發爭議，而遭逮捕的移民，在拘留中心的待遇也令人擔憂。

媒體引用ICE發布的資料發現，對遭拘留者而言，移民拘留中心可能是致命環境。ICE在新聞稿中透露，光是在2026年伊始的頭幾天，就有四人在拘留期間喪命，而ICE拘留者死亡人數在去年更創下20年來新高。

根據ICE資料，2026年迄今，至少已有四人在拘留期間死亡。這些死亡案例都發生在新年伊始的頭十天，其中三例是在1月9日至10日公布。

這些死亡移民皆為男性，年齡介於42至68歲，其中兩人來自宏都拉斯、一人來自古巴，另一人來自柬埔寨。在這些死者中，有兩人死於「與心臟相關的健康問題」，另外兩人死因不明。在這兩起死因尚不明朗的案例中，僅有一例被列為「調查中」。

對遭拘留者而言，2025年是近20年來最致命的一年，至少有30人在移民拘留中心喪命，創下自2004年、ICE成立翌年以來最高紀錄，甚至超過拜登政府執政四年期間的總和。

美國移民律師協會(American Immigration Lawyers Association)彙整ICE報告的資料顯示，從2021到2024年之間，共有26人在ICE拘留期間身亡。

外部觀察者對ICE拘留者獲得的醫療照護水準提出關切。美國民權聯盟(ACLU)2024年報告指出，ICE拘留中心的死亡事件中，有多達95%本可透過適當醫療照護來避免。

美國民權聯盟檢視數千頁透過公開管道取得的文件，分析2017年至2021年間ICE拘留者死亡案例並彙整成報告。檢閱這些文件的醫療專家發現，許多證據顯示其中存在錯誤或不當治療，以及嚴重延遲就醫的情況。

