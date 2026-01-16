美、中男籃打假球 費城檢方起訴26人 前NBA球員布萊克尼涉案

費城檢方起訴26名打假球嫌犯，其中包括中國CBA江蘇隊外援布萊克尼。(新華社)

賓州費城 聯邦檢察官15日宣布起訴26人，指控他們涉嫌運動賭博作弊的龐大陰謀，操縱國家大學體育協會（NCAA ）男籃比賽和中國男子籃球職業聯賽（CBA）「打假球」。根據檢方起訴書，逾17支NCAA一級男籃39名球員涉案，被操縱或試圖操縱的NCAA比賽至少29場，另操縱CBA兩場比賽。曾投效江蘇肯帝亞隊的布萊克尼（Antonio Blakeney），是涉案球員之一。

聯邦檢察官梅特卡夫（David Metcalf）在費城表示，此案是一樁「國際犯罪陰謀」，嚴重打擊體育運動誠信；調查仍在進行中。

美聯社及路透報導，26名被告面臨賄賂、電信詐騙和共謀等多項指控，包括十幾名現任和前任球員。這些人在2023年成功操縱CBA兩場比賽後，開始操縱NCAA比賽，到2025年1月仍在繼續。

犯案手法通常是掮客招募球員，承諾支付高額報酬，換取他們在比賽中故意表現不佳；掮客為比賽下注數百萬元，賭這些球員所在球隊輸球，藉此詐騙博彩公司和其他賭客，從中牟取暴利。

檢方表示，掮客向球員行賄金額以數十萬元計，每場比賽給球員的賄賂金額通常在1萬至3萬元之間。為引誘球員參與作弊，掮客還會寄出成捆現金照片，鼓勵已加入球員去拉攏其他隊友。

檢察官稱，被告中有五人被描述為「掮客」，負責招募球員和安排賭局。有15人在2024-25賽季效力NCAA一級男籃隊。另有五名被指控球員最後一次參加NCAA比賽是2023-24賽季。

另一名被指控球員—前NBA球員布萊克尼，在2022-23賽季效力CBA，投效江蘇肯帝亞隊。當局指稱，CBA 2022-23賽季結束後，掮客把將近20萬元賄賂款和從操縱比賽中分得的獎金，放入布萊克尼的佛州儲物櫃中。

四名被指控球員科特爾（Simeon Cottle）、哈特（Carlos Hart）、庫雷西（Oumar Koureissi）和謝爾（Camian Shell），最近幾天都還代表其目前的球隊出賽；他們面臨的指控並非針對本賽季，而是針對2023-24賽季。

法庭文件顯示，一名掮客曾傳簡訊安慰他人表示，「這世上除了死亡稅和中國籃球，沒有什麼絕對保障。」

檢方列出受影響比賽涉及40多所大學，並稱被操縱的NCAA比賽包括一些主要聯盟球隊賽事，例如大東聯盟(Big East Conference)和大西洋10聯盟 (Atlantic 10 Conference)賽事。