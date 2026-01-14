數十萬手機用戶斷網 威瑞森通訊致歉搶修將賠償

威瑞森通訊14日發生通訊中斷事件後，多個主要城市建議居民若需撥打緊急電話，改用其他業者的門號。(路透)

美國電信巨擘威瑞森通訊公司今天晚間表示，恢復行動電話服務的作業已有進展，並計劃向受波及客戶提供補償。這次斷網持續數個小時，影響數十萬用戶的通話、簡訊與網路使用。

路透社報導，威瑞森通訊公司（Verizon Communications）表示：「今天，我們讓許多客戶失望了，為此我們深感抱歉。我們的團隊將持續徹夜搶修，直到所有受影響客戶的服務恢復為止。」

威瑞森通訊發生通訊中斷事件後，多個主要城市建議居民若需撥打緊急電話，請改用其他業者的門號。

這次網路斷線持續8個多小時，威瑞森通訊公司表示，目前仍在努力排除問題，但尚未發現遭網路攻擊的跡象。

威瑞森通訊沒有透露這次斷網的影響範圍，但彙整服務中斷數據的Downdetector表示，在高峰時期收到超過18萬件通報。根據Downdetector，過去24小時收到220萬件與威瑞森服務中斷有關的通報。

威瑞森通訊說：「我們的團隊已全面部署，並專注於處理問題。我們…仍致力於盡快解決。」

美國聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）在國會聽證會後告訴路透社，FCC將審查這起事件並「採取適當行動」。民主黨籍FCC委員葛梅茲（Anna Gomez）表示，她將要求FCC對此展開調查。

紐約市提醒居民，這次故障可能影響部分用戶撥打911緊急求助電話。紐約市在社群平台X上表示：「請使用其他電信公司的設備、市話，或前往警察局/消防局報案。」哥倫比亞特區也發布類似警示。

部分威瑞森用戶在社群媒體上焦急留言，盼獲得服務恢復的最新消息。

威瑞森通訊曾在2024年底發生全國性無線服務中斷事件，當時高峰時期有超過10萬名用戶受影響。那次斷線導致數個服務受波及，iPhone使用者卡在SOS模式，同樣引發FCC關注。