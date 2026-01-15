詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

國會參院老齡委員會召開聽證會，點名指控中國是跨國詐騙集團的重要幕後推手。圖為以對中鷹派立場而知名的委員會主席斯科特。(聽證會直播截圖，參院老齡委員會提供)

國會參院老齡委員會(Committee on Aging)14日召開聽證會，邀專家證人介紹跨國詐騙集團 對美國長者的騙術和影響範圍，同時明確點名中國為詐騙集團提供了重要的技術支持、並從中獲益。

根據老齡委員會2025年發布的長者受騙情況報告，2024年全美60歲以上人群因詐騙損失48億元、50至59歲人群損失25億元，總體損失金額比上年度增加了33%，其中以加密貨幣 作為支付手段的詐騙損失額超過28億元。報告指出，新興的AI和區塊鏈技術、以及即時支付技術的成熟，均讓詐騙變得更難以識別、更容易得手。

共和黨籍委員會主席斯科特(Rick Scott)則在14日的聽證會上進一步指出，目前活動猖獗的有組織詐騙集團雖然分散在東南亞多國，但很大程度上得益於中共 當局的賦能。犯罪集團使用中國的網路平台、中國的支付管道實施詐騙，而北京當局卻默許這些基礎設施被犯罪分子利用，以榨取美國人辛苦所得的積蓄。身為委員會內少數黨首席成員的紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)則補充指出，這些集團大量使用來自周邊國家的人口販運受害者從事詐騙活動，而住在美國的亞裔、包括華裔居民，由於相似的語言背景，更容易成為受害者。

保衛民主基金會(The Foundation for Defense of Democracies)中國事務高級研究員皮卡西奇(Nathan Picarsic)的證詞顯示，來自中國的詐騙集團被中共當局默許甚至鼓勵，在中國國內或東南亞，向美國及其盟國最脆弱的人群發起攻擊。犯罪集團使用中國先進的技術基礎設施聯絡受害者，並利用全球化的中國銀行體系輸送非法所得、隱匿金流並逃避監管。「中共領導人了解這些行為，但試圖將禍水外引，讓犯罪分子去瞄準外國、而非本國的受害者」，他表示，「國家力量支持的」跨國詐騙與商業間諜、資訊戰或統一戰線一樣，都是中共當局用來攻擊和削弱美國的策略。

皮卡西奇還指出，最麻煩的問題是，在中國銀行體系的庇護下，美國受害者幾乎無法追回已經離岸的被騙金錢。區塊鏈數據分析機構Chainalysis的網路威脅情報總監科文(Jacqueline Burns Koven)則作證稱，加密貨幣已成為犯罪者首選的跨境洗錢管道。科文指出，來自中國的犯罪集團使用各種前沿技術誘騙美國受害者購買加密貨幣，然後通過使用中文的地下市場將錢洗出美國。她的團隊通過監測，可以追蹤到大量小額資金被轉入中國詐騙集團操控的加密幣市場，「我們知道，那背後都是一個個活生生的人，和他們的養老錢」。這種現象在2025年達到高峰，大約170億元資金從美國人的錢袋進了詐騙者的無底洞。

當日參與作證的還有樂齡會(AARP)預防詐騙項目高級主任斯托克斯(Kathy Stokes)和美國政府問責署(GAO)的審計服務、法務審計和調查服務主任巴多揚(Seto Bagdoyan)，他們主要闡述了詐騙犯罪對美國社會的影響程度。