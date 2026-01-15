我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

健康出問題 4太空人將提早返航地球

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
龍飛號太空船去年11月將一批太空人送到國際太空站，原訂2月底返回地球，因太空人有人生病，有四名太空人提前返回地球。(美聯社)
龍飛號太空船去年11月將一批太空人送到國際太空站，原訂2月底返回地球，因太空人有人生病，有四名太空人提前返回地球。(美聯社)

搭乘太空探索科技公司的「龍飛船」(SpaceX Dragon) 到國際太空站的四名太空人，其中一人出現嚴重健康問題，太空總署(NASA)決定提前安排他們一起返回地球，美東時間14日下午5時20分左右脫離太空站，飛行11小時後將於15日清晨返回地球，降落在加州外海。

NASA未公布涉事太空人的身分及具體健康問題，強調這次不是「緊急撤離」， 而健康問題並非因太空站的操作引起或受傷。這將是國際太空站25年來，首次因在軌太空人出現健康問題而提早結束任務返回地球。

這次是NASA與SpaceX合作「龍飛船」第11次任務，四名太空人包括美國的芬克(Mike Fincke)、卡德曼(Zena Cardman)，日本的油井龜美也(Kimiya Yui)及俄羅斯的普拉托諾夫(Oleg Platonov)，他們去年8月1日開始執行任務直至2月底。

但其中一人在太空站突發疾病，芬克及卡德曼原定的太空漫步、對太空站外部做升級改造的計畫也告取消，之後NASA官員宣布，出於預防措施，決定提前約一個月將太空人接回地球。

芬克上周末發文說，「我們一切安好，所有太空人情況穩定、安全，並得到妥善照顧，做出提早返回決定是經過深思熟慮，目的是讓太空人在地面接受全面的醫療評估，這是一個正確決定」。

NASA署長艾薩克曼(Jared Isaacman)14日表示，在與NASA首席健康及醫療官波爾克(James Polk)以及NASA各級領導層商討後，認為提前返回是符合四人的最佳利益。

波爾克強調，由於存在「持續的風險」及「對診斷結果的持續疑問」，因此決定讓四人一起提前返地球。

在四人返回後，國際太空站將只餘下NASA飛行工程師威廉斯(Chris Williams)及兩名俄羅斯太空人。NASA現正評估提前執行下一次，即「龍飛船」第12次任務的方案，最快可於2月15日發射。

在離開太空站前的「指揮權交接」儀式上，芬克將太空站的指揮權移交給了俄羅斯太空人庫德-斯韋爾奇科夫(Sergey Kud-Sverchkov)。

太空人 NASA 俄羅斯

上一則

「一個家園，一個民族，一個傳承」勞工部貼文 挨批類似納粹口號

下一則

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

延伸閱讀

最高法院跨性別者參賽權益訴訟2核心人物年僅15歲、24歲

最高法院跨性別者參賽權益訴訟2核心人物年僅15歲、24歲
解開千年「貝葉掛毯」之謎 學者：為修道院食堂設計

解開千年「貝葉掛毯」之謎 學者：為修道院食堂設計
ISS太空人健康出狀況 NASA史上首度醫療撤離

ISS太空人健康出狀況 NASA史上首度醫療撤離
他網購狂收15個大紙箱 打開見這幕怒了：跟地球道歉

他網購狂收15個大紙箱 打開見這幕怒了：跟地球道歉

熱門新聞

一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
俄羅斯總統普亭去年8月15日抵達阿拉斯加，與美國總統川普舉行高峰會。 美聯社

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

2026-01-10 09:03
華裔妻子槍殺丈夫侄兒，由於認罪協議獲得輕判，只須接受10年的社區監管而幾乎毋須入獄。德州警方示意圖，非新聞事件圖。(路透)

嫌住太久引衝突 德州華女殺侄子一理由免坐牢

2026-01-07 20:11
達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
福特汽車（Ford）。（路透）

年薪上看16萬的汽車維修工 福特為何嚴重缺人？

2026-01-07 09:37

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議