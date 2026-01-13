漫畫「呆伯特」作家攝護腺癌過世 曾種族歧視被封殺 川普發文哀悼

「呆伯特」創作者史考特亞當斯罹癌過世。（美聯社）

因種族言論爭議而重創事業的美國知名漫畫「呆伯特」（Dilbert）創作者史考特亞當斯 （Scott Adams），其前妻今證實已辭世，享壽68歲。消息曝光後，美國前總統川普 也發文悼念，形容亞當斯是「極具影響力的人物」。

根據法新社報導，亞當斯於1990年代以犀利諷刺辦公室白領文化走紅，「呆伯特」憑藉對過度管理、職場荒謬的幽默描寫風靡全球，巔峰時期曾被授權在約2000家報紙連載。然而他近年罹患攝護腺癌，長期在美國加州北部家中接受安寧照護。

亞當斯的前妻雪莉邁爾斯（Shelly Miles）透過其YouTube頻道「Real Coffee with Scott Adams」發布直播訊息，正式對外證實死訊，並以哀傷語氣回顧兩人的人生歷程。川普隨後在自家社群平台「Truth Social」發文表示：「他是很棒的人，在大眾尚未接受我的時候，就已經欣賞並尊重我。」亞當斯曾在2016年美國總統大選前公開表態支持川普。

不過，亞當斯晚年也因爭議言論而備受批評。2023年，他在一段影片中將非裔美國人形容為「仇恨團體」，引發輿論譁然，包括「華盛頓郵報」在內的多家媒體隨即宣布停止刊載「呆伯特」。

相關言論起因於保守派民調 機構「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）的一項調查。亞當斯解讀該民調指出，僅有微弱多數非裔受訪者同意「當白人沒關係」（It’s okay to be White）這句話，並進一步發表激烈評論，甚至建議白人「遠離黑人」，引發強烈反彈。

事後，亞當斯為自己辯護，稱影片內容屬於「誇張修辭」。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）當時也公開聲援亞當斯，批評部分媒體停刊「呆伯特」的決定本身「帶有種族歧視色彩」。