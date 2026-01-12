中產階級的佛州退休夢 逐漸幻滅「僅富裕階級能負擔」

佛州多來一直被視為陽光明媚的「退休天堂」，如今老年人口遷徙模式出現變化。圖為中佛州規畫良好的退休族社區。(路透)

不管對於任何收入階層的退休 族來說，佛羅里達州數十年來一直被視為物價親民、陽光明媚的「退休天堂」，但如今老年人口遷徙模式出現變化，隨著房價 走高、保險開銷與房產稅加重等因素，佛州 逐漸變得只有富裕階級負擔得起，勞工階級與中產階級老人則因為生活開銷不斷上漲而被迫離開。

華爾街日報11日報導，佛州老年人口出現改變，人口普查局(Census Bureau)數據顯示，遷入的是較有錢的老年人，搬走的是因為房價過高而離開的勞工階級與中產階級老年人。

明尼蘇達大學(University of Minnesota)綜合公用微觀數據庫(IPUMS)分析顯示，2023年裡，通膨調整後淨收入至少12萬5000人的65歲以上家庭，遷入佛州比十年前增加5%，淨收入7萬5000元以下的65歲以上家庭同期之間遷入佛州則減少了44%。

轄區包括拿波里(Naples)的庫里爾郡(Collier County)，最多遷入人口來自紐約州，從紐約州搬到佛州的新居民平均調整後總收入為40萬1000元，遷入人口第二多來自伊利諾州，整後總收入平均72萬6000元。

富裕人士前來落腳，讓佛州房價壓力變重。

房地產資訊網站Zillow統計顯示，2025年11月佛州平均房屋價格為37萬2000元，2019年時則為24萬6000元。

退休社區開發商「萊克伍德牧場」(Lakewood Ranch)資深副總裁柯爾(Laura Cole)說，佛州退休住宅市場絕對出現變化，如今焦點已經從追求精打細算轉而朝向服務中端與高端客群。「萊克伍德牧場」從20多萬元的連棟屋(townhomes)到300萬元的宮殿造型住宅都有。

位於拿波里的「摩林斯公園社區」(Moorings Park Communities)是豪華老年社區，房型從每平方呎900元、總價約60萬元的單身公寓(studio)到每平方呎8800元、要價超過900萬元的空中別墅(penthouse)都有。社區設施包括養生中心、有高爾夫球模擬機的交誼廳，以及私人醫師診療等健康服務。