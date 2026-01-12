押注馬杜洛倒台「獨贏40萬元」預測市場暴紅

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　

眼下的預測市場(Prediction markets)能讓人們下注打賭從籃球比賽到總統大選結果的任何事件，最近市場上最受矚目的下注事件就是前委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)下台，上周有單獨一位玩家因為押注馬杜洛即將下台而大贏40萬元，消息傳出後，預測市場行情暴紅。

根據了解，這位玩家是在川普總統宣布奇襲委內瑞拉，逮捕馬杜洛之前幾個小時在預測市場交易平台Polymarket下注的。有人懷疑這其實是內線交易，因為下注的時間太過巧合，而且預測精準無比。但是也有人認為不是內線交易，因為被逮到的風險太大，而且近來委內瑞拉的情勢發展的確會使人猜測馬杜洛的下場。

一天24小時，全年無休的預測市場近幾年來快速走紅，人們可以下注幾乎任何一項事件的未來發展與結果，例如地域衝突是否加劇、流行文化走向，甚至是一些陰謀論的結局。有些人還會下注打賭一些無厘頭的事情，例如Netflix熱門影集「怪奇物語」(Stranger Things)的結局、美國政府是否會證實外星人存在，或億萬富豪馬斯克(Elon Musk)本月會在社群媒體發文多少篇。

但是除了少數一些大贏的賭注受到矚目外，大部分人在預測市場都是輸多贏少。此外，由於其屬性與傳統博弈不同，其中風險與透明度也備受質疑。

簡單來說，預測市場是以群體智慧來預測未來事件結果的機制，對「事件合約」進行交易，合約的價格就等於事件發生的機率。合約通常是以0到1元計價，所反映的是該事件從0到100%的發生機率。合約型式有兩種，通常是「是」與「否」，事件發生，合約兌付1元，若是沒有發生，兌付0元。另一種是有多種結果的型式，每一結果有各自的價錢。事件愈有可能發生，其事件合約的價格也就愈高。

預測市場方興未艾，爭議也多，支持預測市場的人表示，賭上錢財可以提升預測的品質。威克森林大學(Wake Forest University)經濟學教授施特倫普夫(Koleman Strumpf)表示，透過事件合約價格來預測事件結果有其價值，例如2024年總統大選。

預測市場近年來發展快速，與政府態度有關，前總統拜登政府強力打壓預測市場，2022年商品期貨交易委員會(CFTC)禁止Polymarket在美國營業。不過川普總統上台後，CFTC准許Polymarket重返美國。Polymarket是全球最大的預測事件交易平台之一。　　

