黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

密西西比州歷史性猶太教堂經文遭火損 逮一嫌

編譯廖振堯／綜合報導
密西西比州傑克遜市擁有160多年歷史悠久的「貝斯以色列」猶太教堂在10日凌晨3點遭人縱火，警方已逮捕一名嫌犯。(美聯社)
密西西比州傑克遜市擁有160多年歷史悠久的「貝斯以色列」猶太教堂在10日凌晨3點遭人縱火，警方已逮捕一名嫌犯。(美聯社)

密西西比州傑克遜市(Jackson)一座歷史悠久的猶太教堂「貝斯以色列會堂」(Beth Israel Congregation)10日凌晨3點發生火災，其行政辦公室、藏書室遭火舌摧殘，多部妥拉(Torah)經卷被毀或損壞。火災未造成會眾受傷，當局11日便逮捕一名嫌犯。

美聯社報導，傑克遜市市長霍恩(John Horhn)證實聯邦調查局的聯合反恐特遣部隊(Joint Terrorism Task Force)調查後，已拘留一名嫌犯。他的聲明強調「反猶太主義、種族主義、宗教仇恨行為是對整個傑克遜市的攻擊，可視為危害居民安全和宗教信仰自由的恐怖主義行為。」

當局表示，因為調查仍在進行中，暫時無法公布嫌犯的身分資訊。

這座擁有160年歷史的猶太教堂是密西西比州最大的猶太教堂，也是傑克遜市唯一的猶太教堂。南方猶太生活研究所(Institute of Southern Jewish Life)指出，1967年三K黨曾在此製造爆炸案，以報復當地猶太教社區引領民權運動的角色；該研究所的辦公室也設在該該教堂內。

南方猶太生活研究所執行長、該猶太教堂前主席希珀(Michele Schipper)表示教堂仍在評估損失，並已收到其他教堂的援助。希珀說有一卷從納粹大屠殺中倖存的妥拉經卷因被放置在玻璃罩內，未受火災損壞；聖殿內的五卷妥拉正在接受煙熏損害評估，藏書閣內受損最嚴重的兩卷妥拉完全毀壞。聖殿的地板、牆壁和天花板都沾滿了煙灰，教堂不得不更換室內裝潢和地毯。

傑克遜市一位著名的黑人浸信會牧師羅德斯(CJ Rhodes)在臉書上發文寫道：「這段歷史提醒我們，無論出於何種原因，襲擊宗教場所都會觸及我們共同道德生活的核心。」

反汙名聯盟(Anti-Defamation League)執行長格林布拉特(Jonathan Greenblatt)在一份聲明中表示，這不是隨機的破壞行為，而是一起蓄意針對猶太社區的襲擊，「在美國反猶事件激增之際，這座猶太教堂再次遭到襲擊，這是個毫不掩飾的提醒：反猶暴力正在升級，這需要所有人徹底予以譴責並迅速採取行動。」

密西西比州傑克遜市擁有160多年歷史悠久的「貝斯以色列」猶太教堂在10日凌晨3點遭人縱火。圖為遭到縱火焚燒後的現場。(美聯社)
密西西比州傑克遜市擁有160多年歷史悠久的「貝斯以色列」猶太教堂在10日凌晨3點遭人縱火。圖為遭到縱火焚燒後的現場。(美聯社)

猶太 密西西比州 納粹

