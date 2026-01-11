外國人進國家公園要加錢 入口須驗身分 造成大排長龍

川普政府對外國遊客增加收費，引起反彈。圖為黃石公園的遊客持望遠鏡觀察園內野生動物。(美聯社)

川普 總統對外國遊客徵收100元附加費的政策，導致熱門的國家公園入口大排長龍，甚至當場掉頭離去。遊客一到國家公園入口處就會被問，「你是美國居民嗎？」

專家將這種「美國優先 門票收費」描述為川普政府反對移民 的又一例證。

去年11月，川普政府宣布提高非美國居民的遊客費用，其中11座國家公園將在基本門票上加收100元的附加費。包含所有國家公園門票的「美哉美國通行證」(America the Beautiful Pass)對非居民的收費為170元。

需額外收費的包括：阿卡迪亞(Acadia)、布萊斯峽谷(Bryce Canyon)、大沼澤地(Everglades)、冰川(Glacier)、大峽谷(Grand Canyon)、大堤頓(Grand Teton)、洛磯山(Rocky Mountain)、紅杉和國王峽谷(Sequoia & Kings Canyon)、黃石(Yellowstone)、優勝美地(Yosemite)、以及錫安(Zion)等。

國家公園管理局(NPS)網站稱，遊客必須出示公民身分或居住地證明，例如護照、駕照、州身分證或綠卡才能購買通行證。但華盛頓郵報查閱的一份NPS內部指令指示工作人員詢問遊客，「有多少遊客不是美國公民或居民？」

工作人員表示，每天都有外國遊客在被詢問居住地點並被告知需要支付更高的費用後，選擇離去。

「等待時間確實更長了，因為我們必須問更多的問題，」工作人員說。「如果有人不符合要求，我們就必須向他們解釋一切。語言障礙會有更多困難。」

移民政策研究所(Migration Policy Institute)副主任格拉特(Julia Gelatt)表示，由於有數百種不同的移民身分，要確定誰屬於美國居民非常困難。「我不知道國家公園管理局(NPS)那些沒有接受過移民法培訓的人，如何判斷誰是公民或永久居民」，她說。

國家公園保育協會(NPCA)副主席艾米莉．杜斯(Emily Douce)表示，核實遊客的居住身分會加重公園工作人員本已不堪重負的工作量。

NPCA估計，川普政府去年裁減了4000名國家公園管理局員工，約占員工總數的四分之一。