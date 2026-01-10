華裔花滑明星 劉美賢對準冬奧

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
劉美賢去年12月6日在日本名古屋舉行的國際滑冰總會「花式滑冰大獎賽」拿下女子自由滑金牌，圖為她領獎時吐舌的俏皮畫面。(美聯社)
劉美賢去年12月6日在日本名古屋舉行的國際滑冰總會「花式滑冰大獎賽」拿下女子自由滑金牌，圖為她領獎時吐舌的俏皮畫面。(美聯社)

華裔花式滑冰選手劉美賢(Alysa Liu)在2022年時急流勇退；自幼受訓而缺乏正常成長經驗的劉美賢到了16歲才開始體驗人生，但她前年滑雪時再度感受到腎上腺素飆升的感覺，18歲時決定回歸滑冰場，如今20歲的她可望代表美國出征米蘭冬奧。

「國家廣播公司新聞網」報導，劉美賢當年引退前，已在國際賽事中斬獲許多獎牌；她在法國蒙貝列(Montpellier)舉行的世界花式滑冰錦標賽(World Figure Skating Championships)中奪下銅牌，但同年代表美國出征北京冬奧獲得第六名，無緣登台領獎。

除了滑冰之外，外形標緻的劉美賢曾任拉夫勞倫(Ralph Lauren)品牌模特兒，並曾登上深夜訪談節目「吉米今夜秀」(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)。

劉美賢年紀輕輕便達成許多運動員一生難以企及的成就，卻在生涯成就巔峰宣布退役。

原來，劉美賢耀眼成就的背後，是一段不尋常的童年。她說：「我從五歲起投入訓練，一直練到16歲，我長期在家自學，但我是個外向且渴望社交生活的人。為了訓練，我獨自生活很多年，身邊沒有家人，也沒有朋友。」

劉美賢16歲時被聯邦調查局(FBI)探員告知她和家人正遭受中國政府監視，由於劉父曾參與1989年天安門廣場抗議活動，劉家成為中國間諜的目標。

劉美賢感慨年輕的自己缺乏人際溝通能力，也無法自主決定比賽音樂與服裝。她說：「我必須穿著別人安排的服裝上場比賽，簡直就像個變裝人偶，我不想那麼做，但我感覺我必須為年輕時的自己盡到參加奧運的責任。」

這樣的狀態讓她決定在16歲時停下腳步，卸下運動員身分並首次體驗青春與正常人的生活。

她第一次完整休假，與親友前往墨西哥度假、考駕照以便接送弟妹上學，並像一般人一樣參加朋友的生日派對、與家人過節，並因此感受作為姊姊的正常少女人生。 

2024年1月，她在太浩湖(Lake Tahoe)滑雪之際，意識到自己懷念腎上腺素飆升的快感；同年3月，她宣布復出，並迅速以比賽成績證明自己的技術與決心，她2025年在波士頓舉行的世錦賽(World Championships)、國際滑冰總會花滑大獎賽(ISU World Team Trophy)，以及2025–26國際滑冰總會花滑大獎賽總決賽(ISU Grand Prix Final)奪金，宣告強勢回歸爭取奧運獎牌。 

如今20歲的劉美賢被看好將代表美國出戰2026年米蘭柯蒂納(Milan Cortina)冬季奧運；她尚未入選美國花滑代表隊，國手名單將在美國錦標賽(U.S. Championships)結束前確定。

資深奧運記者赫許(Philip Hersh)形容，劉美賢在世錦賽的表現「令人嘆為觀止」，幾乎完美完成所有高難度動作，堪稱奧運之外大舞台上罕見的完美演出。

不同往日完全服從團隊和教練的決定，復出後的劉美賢全盤掌控自己的職涯，從音樂、服裝到訓練節奏都親自參與決策。

劉美賢去年12月6日在日本名古屋舉行的國際滑冰總會「花式滑冰大獎賽」拿下女子自由...
劉美賢去年12月6日在日本名古屋舉行的國際滑冰總會「花式滑冰大獎賽」拿下女子自由滑金牌。(美聯社)
劉美賢7日在聖路易斯舉行的美國花式滑冰錦標賽中參加女子短曲項目比賽。(美聯社)
劉美賢7日在聖路易斯舉行的美國花式滑冰錦標賽中參加女子短曲項目比賽。(美聯社)

