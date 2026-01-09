我的頻道

結帳時順手拿瓶汽水？當心無意間變冤大頭

川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」

馬斯克警告南韓人口出生率持續下降 北韓恐不用出兵就能拿下

編譯周辰陽／即時報導
科技億萬富豪馬斯克2025年11月19日出席在美國華府舉行的美沙投資論壇。（路透）
科技億萬富豪馬斯克近日作客一檔podcast時表示，南韓持續下降的出生率，將導致未來出現嚴重人口不足，甚至可能讓北韓不用出兵，就可以「走過去拿下」。

南韓中央日報報導，馬斯克的這番人口警告出自由戴曼迪斯主持的podcast 「Moonshots」。在7日播出的節目中，馬斯克與戴曼迪斯就人類未來、AI與人口結構變化展開討論，並在談及人口崩潰問題時以南韓作為主要例子。他說：「南韓的情況就是，對，替代率只有三分之一。這不是很瘋狂嗎？」

他警告，如果目前趨勢持續，南韓人口在三代之後，恐怕只剩現今規模的3%。他說：「三代之後，他們將僅剩二十七分之一，也就是目前規模的3%。也就是說，北韓根本不需要入侵，他們可以直接走過去。」

馬斯克早在2022年便曾在「X」發文，將南韓與香港並列為全球人口崩潰速度最快的地區。此次在「Moonshots」的發言，是他近期一連串針對南韓人口前景所提出的最新警告。他在節目中也談到人口老化社會的具體徵兆，並點出一項他認為相當具象的指標。

馬斯克說：「成人尿布是真實存在的，這就像是一個國家走錯方向的標誌之一，就是在成人尿布的使用量超過嬰兒尿布的時候。」

主持人隨後評論說：「南韓也會走到那個階段。」馬斯克則回應：「不，他們早就已經超過那個點了，而且是很多年前就過了。」

