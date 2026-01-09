報稅季26日開跑 適用「大又美」新規 但國稅局人力銳減恐影響作業

報稅季自1月26日至4月15日，因國稅局(見圖)數萬名稅務人員被裁員和離職，報稅作業恐受影響。(美聯社)

國稅局 8日宣布，最新年度的報稅 季預訂1月26日登場，當天將開始受理2025年度報稅表，截止日期是4月15日；專家警告，本報稅季實施新法規，但因政府效率部(Department of Government Efficiency)裁減公職人員，導致國稅局數萬名稅務人員離職，報稅作業恐受影響。

美聯社報導，國稅局將負責執行共和黨2025年夏季簽署生效、有關稅收和支出的「又大又美法」主要條款。其中有些條款將回溯至2025納稅年度，納稅人可能衍生更多疑問、需要國稅局更新稅表。

暫代國稅局長的財政部長貝森特(Scott Bessent)表示，川普總統致力在2025年報稅季做得更好，國稅局充滿信心。

國稅局預估今年將收到全美約1.64億件個人所得稅申報表，與去年持平。去年平均退稅 金額為3167元。貝森特曾多次表示，新法的影響將在2026年帶來更高的退稅金額。

全國納稅人權益辦公室(National Taxpayer Advocate)2025年6月間向國會提交最新報告，顯示國稅局員工人數已從拜登總統任內末期的10萬2113人大幅減少至7萬5702人。國稅局官網並未公布該機構最新的員工人數。

依規定，參與去年報稅季工作的國稅局員工須等到2025年4月15日報稅截止日期之後，才被允許接受川普政府的自願離職方案(buyout offer)。

國家納稅人權益辦公室的報告警告，2026年報稅季可能面臨諸多挑戰。該辦公室保護納稅人權益的負責人柯林斯(Erin M. Collins)表示，由於國稅局員工人數減少26%，再加上稅法即將發生重大變化，最新的年度報稅季存在風險。

有線電視新聞網(CNN)報導，如果無法在4月15日常規截止日前申報，可申請自動展期六個月、以避免因逾被罰款，不過，即使申請展期，仍須於4月15日前向國稅局繳納所有剩餘稅款，以免被課收未繳稅罰款。

此外，在聯邦認定災區居住或經營業務的納稅人2025年報稅可自動延期，延期期限將依災難發生時間和地點而不同。詳情可查詢國稅局官網專屬頁面。

由於2025年7月生效的「又大又美法」包含多項稅規變更，專家建議人們及早準備報稅、以免措手不及；國稅局資訊系統已依新稅法更新。