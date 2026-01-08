克流感缺貨 美遇數十年最猛流感季 強勢病毒株恐致庫存見底

我的頻道

美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

編譯季晶晶／綜合外電
美國部分地區正面臨數十年來最嚴重的流感季，抗病毒藥物克流感（Tamiflu）供應緊張。示意圖。（路透）
美國部分地區正面臨數十年來最嚴重的流感季，抗病毒藥物克流感（Tamiflu）供應緊張。

喬治亞州梅肯市一家藥局表示，克流感膠囊已短缺數周，補貨時間從隔夜延長至兩三天，每日至少有十名患者上門求藥。當地獨立藥局也頻繁接到醫師與病患的求助電話。喬治亞州目前流感活動水準已被疾控中心列為「極高」。

克流感是羅氏研發的處方藥，若在發病48小時內服用，可減輕症狀、預防感染及保護高風險族群。藥師指出，對脆弱族群而言，缺藥或延遲用藥可能影響療效。

美國衛生系統藥師協會資料顯示，克流感已被列為短缺藥物，但影響範圍仍待釐清。目前短缺集中在疫情嚴重地區，猶他州等疫情較輕區域尚未出現普遍問題。專家警告，在當前強勢毒株流行下，庫存進一步下降「只是時間問題」。

本流感季全美感染人數已逾1100萬，46州病毒活動達高或極高等級；相關住院約12萬人，死亡至少5000例。

本次疫情主要由H3N2變異株分支K驅動，該變種能逃逸既往免疫力，且與本季疫苗匹配度低。加上全美僅43%人口接種疫苗，導致疫情加劇。

克流感分液劑與膠囊，液劑是五歲以下幼兒的核准用藥之一。羅氏子公司因學名藥競爭，已於今年7月及9月撤市兩款膠囊，並為新型抗病毒藥Xofluza增設藥局查詢功能。

學名藥廠Novadoz表示，近期需求明顯上升，現有庫存雖可滿足既有客戶，但若需擴大供貨，產能提升至少需三至四周。

