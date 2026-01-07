我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

懷俄明州墮胎仍合法 州最高法院裁定墮胎藥禁令無效

編譯周芳苑／綜合報導
懷俄明州最高法院6日裁定，兩項禁止墮胎法違反州憲，因此墮胎在該州持續合法。圖為提出訴訟的Wellspring Health Access墮胎診所。(美聯社)
懷俄明州最高法院6日裁定，兩項禁止墮胎法違反州憲，因此墮胎在該州持續合法。圖為提出訴訟的Wellspring Health Access墮胎診所。(美聯社)

懷俄明州最高法院6日裁定，包括全美第一個禁止墮胎藥法律在內的兩項禁止墮胎法違反州憲，因此墮胎在該州持續合法。

2022年聯邦最高法院推翻具里程碑意義、確保墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決後，懷州通過禁止墮胎法令，但是州最高法院支持提出訴訟的該州唯一墮胎診所和其他團體。

懷俄明州共和黨州長任命的大法官以4對1投票做出墮胎繼續合法的裁決並不令人意外，此前下級法院也做出墮胎禁令違反州憲的類似裁決。

位於卡斯珀(Casper)的Wellspring Health Access診所、墮胎權倡議組織Chelsea's Fund以及兩名婦產科醫生在內的四名女性認為，禁止墮胎的法律違反州憲法修正案，該修正案確保有行為能力的成人有權決定自己的醫療。

懷州選民2012年回應聯邦「可負擔健保法」(Affordable Care Act)而投票通過這項州憲修正案。

Wellspring Health Access診所2023年開業，總裁伯克哈特(Julie Burkhart)聲明，最新裁決維護墮胎的「基本醫療保健」地位，不應受到政府干預。

州府律師曾向州最高法院辯稱，墮胎不屬於醫療保健，因此不違反懷州憲法。

懷州共和黨州長戈登(Mark Gordon)聲明稱，他對法院裁決感到失望。呼籲州議員冬季稍晚開會通過禁止墮胎的憲法修正案，以便在秋季期間交由選民投票表決。目前的裁決暫時解決一個法律問題，但並未解決道德問題、也未充份反映包括他在內的許多州民的立場。

戈登所提到的修正案需獲三分之二多數票才能被列為非預算事項，在為期一個月的立法會議中提出。

懷州最高法院6日推翻的兩項法律之一主張禁止墮胎，另一法律則會讓懷州成為全美唯一明確禁止墮胎藥的州。

自從提頓郡(Teton County)地區法官歐文斯(Melissa Owens)在相關訴訟期間阻止這些禁令生效以來，墮胎在懷州持續合法；歐文斯2024年裁定這些禁止墮胎的法律違憲。

北達科他州最高法院2025年11月推翻先前裁決，維持墮胎禁令，目前全美有13州完全禁止墮胎。

墮胎 懷俄明州 投票

上一則

聯合健保CEO槍擊案效應 企業高層維安開銷翻倍 11萬元起跳

下一則

「沒總統樣子」川普爆妻子不喜歡他跳舞 自辯「我的確當上總統」

延伸閱讀

川普對等關稅合法嗎？美國最高法院可能9日宣判

川普對等關稅合法嗎？美國最高法院可能9日宣判
委國副總統代理總統 川普警告：不配合會比馬杜洛更慘

委國副總統代理總統 川普警告：不配合會比馬杜洛更慘
委最高法院譴責美軍襲擊 要求證實馬杜洛「還活著」

委最高法院譴責美軍襲擊 要求證實馬杜洛「還活著」
加州1.7萬張商業駕照延後吊銷 聯邦嗆刪經費

加州1.7萬張商業駕照延後吊銷 聯邦嗆刪經費

熱門新聞

喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%。示意圖（美聯社）

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

2026-01-02 11:35
海關為審核社媒言論，會要求公民與綠卡持有人解鎖手機。圖為兩名旅客在密爾瓦基機場檢視手機。(路透)

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

2026-01-01 01:18
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅（property tax）。（美聯社）

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

2025-12-31 09:51

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火