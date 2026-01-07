懷俄明州墮胎仍合法 州最高法院裁定墮胎藥禁令無效

懷俄明州最高法院6日裁定，兩項禁止墮胎法違反州憲，因此墮胎在該州持續合法。圖為提出訴訟的Wellspring Health Access墮胎診所。(美聯社)

懷俄明州 最高法院6日裁定，包括全美第一個禁止墮胎 藥法律在內的兩項禁止墮胎法違反州憲，因此墮胎在該州持續合法。

2022年聯邦最高法院推翻具里程碑意義、確保墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決後，懷州通過禁止墮胎法令，但是州最高法院支持提出訴訟的該州唯一墮胎診所和其他團體。

懷俄明州共和黨州長任命的大法官以4對1投票 做出墮胎繼續合法的裁決並不令人意外，此前下級法院也做出墮胎禁令違反州憲的類似裁決。

位於卡斯珀(Casper)的Wellspring Health Access診所、墮胎權倡議組織Chelsea's Fund以及兩名婦產科醫生在內的四名女性認為，禁止墮胎的法律違反州憲法修正案，該修正案確保有行為能力的成人有權決定自己的醫療。

懷州選民2012年回應聯邦「可負擔健保法」(Affordable Care Act)而投票通過這項州憲修正案。

Wellspring Health Access診所2023年開業，總裁伯克哈特(Julie Burkhart)聲明，最新裁決維護墮胎的「基本醫療保健」地位，不應受到政府干預。

州府律師曾向州最高法院辯稱，墮胎不屬於醫療保健，因此不違反懷州憲法。

懷州共和黨州長戈登(Mark Gordon)聲明稱，他對法院裁決感到失望。呼籲州議員冬季稍晚開會通過禁止墮胎的憲法修正案，以便在秋季期間交由選民投票表決。目前的裁決暫時解決一個法律問題，但並未解決道德問題、也未充份反映包括他在內的許多州民的立場。

戈登所提到的修正案需獲三分之二多數票才能被列為非預算事項，在為期一個月的立法會議中提出。

懷州最高法院6日推翻的兩項法律之一主張禁止墮胎，另一法律則會讓懷州成為全美唯一明確禁止墮胎藥的州。

自從提頓郡(Teton County)地區法官歐文斯(Melissa Owens)在相關訴訟期間阻止這些禁令生效以來，墮胎在懷州持續合法；歐文斯2024年裁定這些禁止墮胎的法律違憲。

北達科他州最高法院2025年11月推翻先前裁決，維持墮胎禁令，目前全美有13州完全禁止墮胎。