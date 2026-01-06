國會暴亂5周年 民主黨促續追究真相 當年國會警察仍憤怒

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
2021年1月6日國會暴亂屆滿五周年。(美聯社)
2021年1月6日國會暴亂屆滿五周年。(美聯社)

2021年1月6日國會暴亂屆滿五周年，國會山莊受損設施早已修復，多數傷者的身體創傷也逐漸痊癒，但這場震撼美國民主制度的暴力事件，至今仍在政治與社會層面持續發酵。川普總統第二任期就職首日即宣布特赦約1500名涉案人士，引發民主黨人、執法單位與前線警員撻伐，憂心事件面臨「改寫」的風險。

「哥倫比亞廣播公司新聞」指出，川普及其盟友長期主張，前總統拜登政府將司法部武器化，對國會暴亂被告進行政治迫害。川普多次形容涉案者為「人質」與「愛國者」，稱不少人僅涉輕罪卻遭不人道對待。

司法紀錄顯示，在進入陪審團審理的案件中，檢方維持100%定罪率，且大量被告選擇認罪。

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)近日寫信給同僚，宣布將召開公開會議並傳喚證人，反駁將暴亂正常化或淡化的說法，警告特赦涉及暴行的數百名重罪犯，危及公安並侵蝕法治與民主根基。

多名民主黨議員強調，必須持續重申事實，以對抗假新聞與陰謀論。

美聯社報導，許多當年站在國會第一線的國會警察，對輿論與政治風向的轉變感到憤怒卻無力改變。

華府警察哈吉斯(Daniel Hodges)回憶，國會暴亂是「美國史上曝光度最高的犯罪現場」，他當時遭暴民圍毆、推擠，至今仍無法理解如此規模的暴力，為何會被形容成「小事」。

前國會警察戈內爾(Aquilino Gonell)則表示，特赦形同抹煞警員的犧牲。他在衝突中一度窒息，留下長期傷勢並罹患創傷後壓力症候群，最終被迫離職。

官方統計顯示，當天約140名警員受傷，包含骨折、脊椎與腦部創傷，事後亦有數名警員輕生。

共和黨方面則以「政治暴力不分立場」為由，為特赦辯護，白宮也指媒體過度聚焦國會暴亂，忽略邊境、治安與經濟等議題。

此外，原本用來表彰當天捍衛民主的警察的官方牌匾卻不見蹤影。該牌匾並未依法律規定在國會大廈內公開展示。其下落並未對外公開，雖然據信目前被存放在倉庫中。

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯的辦公室外展示表彰國會暴亂當天捍衛民主的警察的複製牌匾，官...
眾院民主黨領袖傑佛瑞斯的辦公室外展示表彰國會暴亂當天捍衛民主的警察的複製牌匾，官方牌匾未依法律規定在國會大廈內公開展示。(美聯社)

