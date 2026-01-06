國會暴亂5周年 民主黨促續追究真相 當年國會警察仍憤怒

2021年1月6日國會暴亂屆滿五周年。(美聯社)

2021年1月6日國會暴亂屆滿五周年，國會山莊受損設施早已修復，多數傷者的身體創傷也逐漸痊癒，但這場震撼美國民主制度的暴力事件，至今仍在政治與社會層面持續發酵。川普 總統第二任期就職首日即宣布特赦約1500名涉案人士，引發民主黨 人、執法單位與前線警員撻伐，憂心事件面臨「改寫」的風險。

「哥倫比亞廣播公司新聞」指出，川普及其盟友長期主張，前總統拜登 政府將司法部武器化，對國會暴亂被告進行政治迫害。川普多次形容涉案者為「人質」與「愛國者」，稱不少人僅涉輕罪卻遭不人道對待。

司法紀錄顯示，在進入陪審團審理的案件中，檢方維持100%定罪率，且大量被告選擇認罪。

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)近日寫信給同僚，宣布將召開公開會議並傳喚證人，反駁將暴亂正常化或淡化的說法，警告特赦涉及暴行的數百名重罪犯，危及公安並侵蝕法治與民主根基。

多名民主黨議員強調，必須持續重申事實，以對抗假新聞與陰謀論。

美聯社報導，許多當年站在國會第一線的國會警察，對輿論與政治風向的轉變感到憤怒卻無力改變。

華府警察哈吉斯(Daniel Hodges)回憶，國會暴亂是「美國史上曝光度最高的犯罪現場」，他當時遭暴民圍毆、推擠，至今仍無法理解如此規模的暴力，為何會被形容成「小事」。

前國會警察戈內爾(Aquilino Gonell)則表示，特赦形同抹煞警員的犧牲。他在衝突中一度窒息，留下長期傷勢並罹患創傷後壓力症候群，最終被迫離職。

官方統計顯示，當天約140名警員受傷，包含骨折、脊椎與腦部創傷，事後亦有數名警員輕生。

共和黨方面則以「政治暴力不分立場」為由，為特赦辯護，白宮也指媒體過度聚焦國會暴亂，忽略邊境、治安與經濟等議題。