我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

參議員凱利籲軍人拒川普命令 赫塞斯提懲戒 極可能將他降階

編譯盧炯燊／綜合報導
由於去年發視頻呼籲軍隊抗拒川普總統的「非法命令」，亞利桑納州民主黨參議員凱利遭國防部長赫塞斯懲戒。(美聯社)
由於去年發視頻呼籲軍隊抗拒川普總統的「非法命令」，亞利桑納州民主黨參議員凱利遭國防部長赫塞斯懲戒。(美聯社)

亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)等6名民主黨人，去年11月發視頻呼籲軍隊抗拒川普的「非法命令」，引發爭議；五角大廈11月24日啟動調查凱利參議員，威脅要軍法處置。國防部長赫塞斯5日正式懲戒凱利，後續是極有可能將他降階。

美聯社報導，赫塞斯的懲戒是一封正式函件，這是程序上的必要步驟，後續是可將凱利降階失去海軍上校(Captain)軍銜，從而減少退休俸。

凱利曾在海軍擔任戰鬥機飛行員，在「沙漠風暴」行動期間從「中途島號」航空母艦上執行39次任務，最終在服役25餘年後，以海軍上校軍銜退役。

他也曾擔任試飛員，並因其豐富的飛行時間和危險的作戰經歷而榮獲多項榮譽。他接受過A-6E「入侵者」攻擊機的訓練，駕駛過多種飛機，完成了數百次航空母艦著艦，後來被選為美國國家航空暨太空總署(NASA)太空人。

赫塞斯表示，凱利有30天的時間來回應程序，最終會在45天做出決定。

對於赫塞斯的懲戒，凱利馬上在社交媒體發文，回顧自己25年的海軍生涯、參與的戰鬥以及太空任務，聲稱從未想到會遭川普及赫塞斯「攻擊」，指赫塞斯的舉動令人憤慨且有悖美國精神，誓言會竭盡全力反擊。

他強調，「不是為了自己，而是為了向世人傳達一個信息：就是赫塞斯及川普無權決定美國民眾如何談論他們的政府」。

在川普回朝之前，五角大廈一貫力求保持政治中立，今次直接調查一名在任國會參議員實屬罕見，現在予以懲戒及可能降階，對五角大廈來說非比尋常。

凱利等6人11月發布長達1.5分鐘的視頻，呼籲軍隊抗拒川普的「非法命令」後，川普即指責他們的言論構成「最嚴重的煽動叛亂行為」，應該逮捕甚至判處死刑。

五角大廈去年11月調查凱利時指，根據聯邦統一軍法典(Uniform Code of Military Justice，UCMJ)，國防部長可召返退伍軍人，作為現役提交軍事法庭審訊或給予其他處分。

儘管另外5人都曾在軍隊或情報部門服役，但赫塞斯指凱利是唯一正式從軍隊退役，故仍受五角大廈管轄及調查。

法律專家表示，選擇對一名參議員採取行動，將使本已特殊的案件更加複雜。

退役海軍上校兼軍法署署長亨特利(Todd Huntley)稱，事件引發許多法律問題，其中一個是凱利的言論是否受到憲法保護；又指若遭降階，凱利可以選擇在軍方內部或聯邦法院提出上訴。

赫塞斯 川普 五角大廈

上一則

衛生部縮減兒童接種建議 「17種減為11種」遭醫抨擊

下一則

抵抗中國優勢 矽谷新創公司爭相生產關鍵礦產

延伸閱讀

聯邦92歲法官主審馬杜洛案 曾與川普交手封口費案

聯邦92歲法官主審馬杜洛案 曾與川普交手封口費案
民調：1/3美國人支持襲擊委內瑞拉 川普支持率回升

民調：1/3美國人支持襲擊委內瑞拉 川普支持率回升
海湖莊園不見范斯 一理由讓魯比歐主導委內瑞拉行動

海湖莊園不見范斯 一理由讓魯比歐主導委內瑞拉行動
抓捕馬杜洛 赫塞斯：近200美軍進入卡拉卡斯

抓捕馬杜洛 赫塞斯：近200美軍進入卡拉卡斯

熱門新聞

喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
紅藍卡優勢計畫（Medicare Advantage）。（美聯社）

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

2025-12-29 11:05
全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%。示意圖（美聯社）

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

2026-01-02 11:35
海關為審核社媒言論，會要求公民與綠卡持有人解鎖手機。圖為兩名旅客在密爾瓦基機場檢視手機。(路透)

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

2026-01-01 01:18

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？