參議員凱利籲軍人拒川普命令 赫塞斯提懲戒 極可能將他降階

由於去年發視頻呼籲軍隊抗拒川普總統的「非法命令」，亞利桑納州民主黨參議員凱利遭國防部長赫塞斯懲戒。(美聯社)

亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)等6名民主黨人，去年11月發視頻呼籲軍隊抗拒川普 的「非法命令」，引發爭議；五角大廈 11月24日啟動調查凱利參議員，威脅要軍法處置。國防部長赫塞斯 5日正式懲戒凱利，後續是極有可能將他降階。

美聯社報導，赫塞斯的懲戒是一封正式函件，這是程序上的必要步驟，後續是可將凱利降階失去海軍上校(Captain)軍銜，從而減少退休俸。

凱利曾在海軍擔任戰鬥機飛行員，在「沙漠風暴」行動期間從「中途島號」航空母艦上執行39次任務，最終在服役25餘年後，以海軍上校軍銜退役。

他也曾擔任試飛員，並因其豐富的飛行時間和危險的作戰經歷而榮獲多項榮譽。他接受過A-6E「入侵者」攻擊機的訓練，駕駛過多種飛機，完成了數百次航空母艦著艦，後來被選為美國國家航空暨太空總署(NASA)太空人。

赫塞斯表示，凱利有30天的時間來回應程序，最終會在45天做出決定。

對於赫塞斯的懲戒，凱利馬上在社交媒體發文，回顧自己25年的海軍生涯、參與的戰鬥以及太空任務，聲稱從未想到會遭川普及赫塞斯「攻擊」，指赫塞斯的舉動令人憤慨且有悖美國精神，誓言會竭盡全力反擊。

他強調，「不是為了自己，而是為了向世人傳達一個信息：就是赫塞斯及川普無權決定美國民眾如何談論他們的政府」。

在川普回朝之前，五角大廈一貫力求保持政治中立，今次直接調查一名在任國會參議員實屬罕見，現在予以懲戒及可能降階，對五角大廈來說非比尋常。

凱利等6人11月發布長達1.5分鐘的視頻，呼籲軍隊抗拒川普的「非法命令」後，川普即指責他們的言論構成「最嚴重的煽動叛亂行為」，應該逮捕甚至判處死刑。

五角大廈去年11月調查凱利時指，根據聯邦統一軍法典(Uniform Code of Military Justice，UCMJ)，國防部長可召返退伍軍人，作為現役提交軍事法庭審訊或給予其他處分。

儘管另外5人都曾在軍隊或情報部門服役，但赫塞斯指凱利是唯一正式從軍隊退役，故仍受五角大廈管轄及調查。

法律專家表示，選擇對一名參議員採取行動，將使本已特殊的案件更加複雜。

退役海軍上校兼軍法署署長亨特利(Todd Huntley)稱，事件引發許多法律問題，其中一個是凱利的言論是否受到憲法保護；又指若遭降階，凱利可以選擇在軍方內部或聯邦法院提出上訴。