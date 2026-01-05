馬杜洛出庭正反派示威 挺川與反戰派皆控綁架

我的頻道

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

中央社／紐約5日專電
委內瑞拉前總統馬杜洛夫婦在紐約南區聯邦法院出庭，大批警力在庭外戒護。（中央社）
委內瑞拉前總統馬杜洛今天在紐約聯邦法院出庭，大批支持與反對美國總統川普採取軍事行動逮人的群眾在法院外聚集，一派指控委國長期被反民主強人「綁架」，另一派指稱美國「綁架」他國元首。

委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）今天上午在紐約南區聯邦法院現身，馬杜洛指仍是委國總統，兩人皆表示無罪，未要求保釋。在大批警力戒護下，約在中午還押布魯克林拘留所。

川普（Donald Trump）決定以軍事行動，逮捕2020年被聯邦法院以謀劃毒品恐怖主義等罪名起訴的馬杜洛，引起美國的委內瑞拉社群與左派反戰團體不同反應。

委內瑞拉前強人總統查維斯（Hugo Chavez）及其接班人馬杜洛執政20多年期間，大批委國民眾在2010年代因經濟危機移民他處。至2024年，居住在美國的委內瑞拉裔人士約過百萬，佔美國國內的外國出生移民人口2%。

支持川普行動的賈西亞（Alex Garcia）在法院外表示，到最後終於可以見到陽光與未來，委內瑞拉是偉大國家，資源富饒，這是他支持與相信川普的原因。

賈西亞激動說：「委內瑞拉被『綁架』了，我要用綁架這個詞，因為馬杜洛與查維斯憑藉古巴勢力，支持蓋達（Al-Queda）等全球恐怖組織，美國最後終於有所作為。」

反戰人士在示威群眾中聲勢浩大。自稱自由社會主義組織成員的勞文（Sydney Loving）表示，綁架他國總統的行為讓人憤怒，這些都是根據不實謊言，川普說因為毒品，但這無關毒品，看看川普友人的背景，就知道這不是為了毒品而是石油。

勞文強調，怪罪毒品是謊言，就如同伊拉克戰爭所謂的大規模殺傷性武器也是謊言，都是為了上頭條新聞及讓美國侵略委內瑞拉。他說：「不該再有戰爭，美國別介入委內瑞拉引起戰爭。」

馬杜洛代表律師為維基解密（Wikileaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）的律師波拉克（Barry Pollack），審訊時間預料曠日耗時，下次出庭日期為3月17日。

委內瑞拉前總統馬杜洛夫婦被捕後首度在紐約聯邦法院現身，引起各界關注。（中央社）
反對美國介入他國事務與支持美國行動的示威人士，持委內瑞拉國旗於法庭外聚集。（中央...
