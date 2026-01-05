丹佛未完工建築大火 數哩外看得到 火勢延燒逾兩小時

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
丹佛市一棟未完工的建築3日晚間發生大火，濃煙滾滾，火光沖天，消防局出動100多名隊員和數十輛消防車前往灌救。(美聯社)
丹佛市一棟未完工的建築3日晚間發生大火,濃煙滾滾,火光沖天,消防局出動100多名隊員和數十輛消防車前往灌救。(美聯社)

丹佛市一棟未完工的建築3日晚間發生大火，濃煙滾滾，火光沖天，數哩外都能看到。由於不久之前的跨年夜，瑞士滑雪度假勝地克萊恩-蒙塔納(Crans-Montana)才傳出酒吧失火造成嚴重傷亡，因此科羅拉多州這起火警令當地民眾大為緊張，消防局出動100多名隊員和數十輛消防車前往灌救。

當晚約7時15分，火勢迅速蔓延，警方封鎖利茨代爾大道(Leetsdale Drive)靠近森林街(Forest Street)路段的雙向車道。該路段位於丹佛市與格蘭岱(Glendale)市交界處附近，科羅拉多大道(Colorado Boulevard)以東，施工現場外的標誌顯示，該建築原計畫命名為「哈克高地」(Harker Heights)。

丹佛消防局(Denver Fire Department)表示，「火勢已達到五級左右，至少有100名消防員趕赴現場，正在控制火勢蔓延並保護人員安全。」

晚上7時45分，雲梯車持續大量灑水，哥倫比亞廣播公司科羅拉多新聞(CBS Colorado's new)的直升機從空中拍攝熊熊烈焰。丹佛水務局(Denver Water)提高水壓，以便消防員能夠盡可能地向火焰噴水。包括奧羅拉(Aurora)消防局在內也協助滅火。

「像這樣的建築，沒有石膏板和隔熱層，將火勢控制在特定空間內，」丹佛消防局行動部門主管羅伯特墨菲(Robert Murphy)說。「也沒有安裝所有必要的消防設備——自動灑水系統。大火從這棟樓的一端延燒到另一端，迅速蔓延整個街區，沒有防火填塞(fire stops)，火勢無法擋。」

目前，起火原因尚不清楚。

火災導致幹道暫時雙向封閉，約有1000名Xcel Energy(XEL)公司的用戶停電。格蘭岱Sam's No. 3的員工表示，餐廳在晚上8時15分停電，不得不提前關門。

晚上10時，官方表示一名消防員在滅火過程中受輕傷，已被送往丹佛健康醫療中心(Denver Health)。由於火勢和餘燼，消防人員目前無法進入建築物內部進行搜查，以確定是否有人受傷。官方已在附近格蘭岱市的一個活動中心開設了臨時過夜庇護所。

