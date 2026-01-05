「紐約健康365」訪談節目 登世界新聞網 1/6起每周二準時上線

黃雪莉表示，「紐約健康365」節目將邀請專業醫生與醫學專家，為民眾分享醫療健康教育知識。(亞美醫協慈善基金會提供)

當身體出現「三多一少」疑似糖尿病 的症狀，或是頭暈目眩不知如何是好，或是孩子三歲仍不會說話…專業醫師的信息能否伸手可及？由亞美醫協慈善基金會(CAIPA Foundation, Inc)獨家製作的「紐約健康365」訪談節目1月起每周二準時上線世界新聞網(worldjournal.com)，攜手服務讀者，以貼近生活的方式解析健康迷思，為華人 社區打造隨時可收聽的日常健康指南。

亞美醫協慈善基金會執行總監黃雪莉表示，自新冠疫情開始，基金會持續在移民社區中推動健康平權，旨在讓醫療不再因為語言、文化、心理壓力而成壁壘，「許多華人害怕看醫生，因對心理健康的汙名化而不敢求助，等到病重求醫時，醫生也回天乏術」。

黃雪莉表示，亞美醫協慈善基金會希望透過「紐約健康365」這個節目打開一扇窗，讓華人社區知道，預防性治療以及及時求醫是正常且必要的行為；她補充，本節目將從亞美醫生協會的1400多位醫生以及醫療專家中邀請受訪者，以專業、文化理解以及生活語言結合的方式，帶來貼近民眾的健康知識訪談。

「紐約健康365」的首期節目由亞美醫師協會的執行長及總裁劉季高醫生主講，聚焦兩項攸關華人社區的醫療新規，其一是紐約州兩院已通過的要求醫院提供多語言服務，另一項推動針對亞裔 的「在23時篩查」(Screen at 23) 法案，因亞裔平均身體偏瘦，在身體質量指數(BMI)23篩檢有助於及早發現、降低併發症的風險。劉季高指出，新制度提升醫療安全並提醒華人社區積極管理自身健康。