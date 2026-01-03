我的頻道

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

美國K型經濟貧富分配不均 中低收入戶薪資「才剛追上通膨」

編譯季晶晶／綜合報導
美國經濟2025年呈現鮮明「K型」分化格局，預料2026年也不會消失。圖為紐約證交所外行人。(路透)
CNN報導，美國經濟去年呈現「K型」分化格局：高收入群體和資產持有者持續從經濟成長受益，中低收入家庭的財務壓力有增無減，進入2026年，這個趨勢未見緩和。

維吉尼亞州單親父親薩特菲爾德（Marcus Satterfield）深刻感受到這道裂痕。他取消了往年都會有的聖誕聚會，將送禮預算砍半，卻仍無法阻止信用卡債務因房租、電費與日常開銷而走高。他正考慮兼差當Uber司機，換取額外收入，代價是犧牲陪伴女兒的時間。

在亞利桑納州，76歲已退休的納維安諾（Helen Nerviano）與患有末期帕金森氏症、需有人全天候照料的丈夫同住。由於食品、服飾、保險與醫療費用輪番上漲，她的固定收入連應付日常開銷都吃力，甚至已將重返職場或申請破產列入考量。

他們的困境，與官方數據呈現的經濟繁榮景象形成強烈對比。美國第3季經濟成長季增年率達4.3%，通膨維持在3%以下，而薪資成長高於物價漲幅，股市也屢創新高。

然而經濟果實的分配極不均衡。多數產業仍陷入招聘低潮，一般人員的求職期拉長，薪資增速放緩，消費者違約率開始攀升，股市財富效應集中於高收入家庭。

穆迪分析經濟學家貝格利（Justin Begley）指出，消費支出主要由高收入家庭支撐，「中低收入家庭的薪資才剛開始追上通膨。」

