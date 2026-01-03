我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

加薪追不上通膨 美高中教師寒假被迫到超市打工

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
教師的調薪速度比不上通膨，使很多老師都要兼差，如果在超市遇上孩子的高中老師當收銀員，也不意外。（路透）
教師的調薪速度比不上通膨，使很多老師都要兼差，如果在超市遇上孩子的高中老師當收銀員，也不意外。（路透）

寒假期間，當人們走進超市購物或叫計程車時，幫你結帳或握方向盤的人，可能是子女的高中老師。寒假原本是教育工作者休息與備課的時間，如今卻得兼差打工，藉此彌補薪資不足，對抗通膨壓力。

華盛頓郵報」12月31日報導，聯邦數據顯示，教師兼職的比例明顯高於非教職的成人。

2020學年至2021學年，約17%的公立學校教師下課後另有工作，同比一般勞工兼差的比例僅約6%。

教師薪資近年不是沒有調升，高中教師的薪資中位數在2019年至2023年間成長約6%，達6萬5000元，但在物價高漲、醫療保險翻倍、房租持續上揚的多重壓力下，教師加薪幅度顯得杯水車薪。不少教師感嘆，增加的薪水扣稅後只夠付幾天的油錢。

教育界的財務焦慮普遍存在，艾希莉‧穆米(Ashleigh Muhme)在亞利桑納州南部教音樂與舞蹈等藝術課程，她寒假期間到連鎖酒類超市打工並販售手工提包補貼家用。

奧蘭多的數學老師艾敘莉‧莫德斯托(Ashley Modesto)即便長期睡眠不足，仍利用假日擔任家教，因為她今年的房屋保險費暴增1500元，而校方的調薪額度扣稅後只剩每月100元。

露西‧梅蘭(Lucy Mehlan)在明尼蘇達州郊區教生命科學，她課後在保齡球館當服務生。她每周多工作約10小時，犧牲哄女兒入睡與萬聖節活動的親子時光，但這份打工的小費成為她們家庭度假經費來源。梅蘭指出，教師費心爭取微薄的加薪，但帳單的漲幅始終快過薪資。

擔任教師助理的單親媽媽雪莉‧塞勒斯(Shelley Sellers)坦言，寒假「休息」只是暫時擺脫日常的兩份工作，轉而投入每周38小時的家庭看護勞務。

塞勒斯無奈地說，假期原本是教育工作者充電的時間，但當必須身兼數職才能勉強維生時，從來沒得好好休息。

美國教師聯盟(American Federation of Teachers)主席魏葛登(Randi Weingarten)指出，教師經常自掏腰包為學生添購書籍、食物和保暖衣物，但身為「培育所有職業」的關鍵人物，教師卻難以獲得中產階級生活的薪資保障。

魏葛登表示，長期的經濟壓力不僅影響教師的身心健康，也讓教師感到自卑且不受尊重。

醫療保險 亞利桑納州 華盛頓郵報

上一則

FBI宣布破獲跨年夜恐攻計畫 北卡18歲青年被捕 自稱受ISIS啟發

下一則

美國K型經濟貧富分配不均 中低收入戶薪資「才剛追上通膨」

延伸閱讀

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴
歐盟同意對所有小包裹徵3歐元關稅 對付中國低價貨傾銷

歐盟同意對所有小包裹徵3歐元關稅 對付中國低價貨傾銷
被喻「第10位大法官」… 司法部訟務次長辦公室爆出走潮

被喻「第10位大法官」… 司法部訟務次長辦公室爆出走潮
川普二度執政後 司法部「第10名大法官」爆出走潮

川普二度執政後 司法部「第10名大法官」爆出走潮

熱門新聞

喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
華爾街日報報導，空服人員指出愈來愈多身體健全的乘客佯裝身體不適要求使用輪椅，由專人護送登機，藉此免排隊並優先占用頭頂行李架。(美聯社，示意圖，非當事人)

登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜

2025-12-27 16:48
示意圖。（取自123RF）

想增加被動收入？「5種」副業超搶手 年薪上看15萬

2025-12-26 17:35
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位