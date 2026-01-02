超過95年 貝蒂娃娃、白朗黛版權進入公共領域 可免費取用

「貝蒂娃娃」的充氣氣球在紐約梅西感恩節遊行時突塌下來，「貝蒂娃娃」的智慧財產權已進入公有領域。(美聯社)

繼米奇老鼠(Mickey Mouse，簡稱米老鼠)與小熊維尼(Winnie the Pooh)著作權先後進入「公共領域」後，風格前衛的貝蒂娃娃(Betty Boop)與美國家庭典型白朗黛(Blondie)也在2026年進入公共領域。

美國著作權法規定，藝文作品屆滿95年的保護期後，1931年的角色智慧財產權(IP)自2026年元旦起正式進入公共領域，這表示相關文本、角色與音樂不再受版權限制，可供大眾自由取用、改編與創作，不需付錢。

美聯社報導，今年最受矚目的莫過於貝蒂娃娃，該角色最初在1930年動畫短片「Dizzy Dishes」中，以人臉與貴賓狗耳朵的擬人形象登場；這種介於人獸之間的設定被視為早期動畫的實驗性策略，也為當代創作者提供更多顛覆式詮釋的可能性。

卡通人物「貝蒂娃娃」的配音員1978年與海報合影，「貝蒂娃娃」的智慧財產權已進入公有領域。(美聯社)

法律學者指出，圍繞這類早期設定發揮創意改編，正是公共領域存在的一大價值。

除了貝蒂娃娃外，白朗黛也在今年開放大眾使用，她與丈夫白大悟(Dagwood)養育一男一女的家庭生活、鄰里相處與工作日常，曾是美國流行文化的典型代表，其影響跨足漫畫、電影與電視。

漫畫「白朗黛」的作者迪恩楊2005年在佛州畫室裡作畫。白朗黛的智慧財產權已進入公有領域。(美聯社)

布魯托、多部文學作品也開放

此外，米老鼠的狗搭檔布魯托(Pluto)等九個米老鼠最初卡通角色也相繼進入公共領域。

專家提醒，進入公共領域角色的早期形象版權失效，但相關商標權仍受法律保護，創作者進行商業用途時，仍須謹慎區分藝術創作與品牌識別，避免侵權爭議。

在文學領域方面，1930年堪稱偵探小說的黃金年代，多位經典神探的早期作品如今可供自由使用。

美國記者與青少年讀物作家米爾德雷德．本森(Mildred Benson)以筆名卡洛琳．基恩(Carolyn Keene)撰寫的四本懸疑小說正式脫離版權限制，書中主人翁、偵探少女南茜茱兒(Nancy Drew)也因「老鐘的秘密」(The Secret of the Old Clock)喪失版權保護而進入公共領域。

另外，美國作家達許漢密特 (Samuel Dashiell Hammett)筆下的硬派偵探史貝德(Sam Spade)則隨著「馬爾他之鷹」(The Maltese Falcon)進入公共領域。諾貝爾 文學獎桂冠福克納(William Faulkner)代表作「我彌留之際」(As I Lay Dying)，以及影響數個世代學童的「迪克與珍」(Dick and Jane)讀本也同步開放公眾自由運用。