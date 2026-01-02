建國250周年 「美國奉獻」計畫啟動 重振志工服務文化

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
「建國250周年委員會」在12月31日正式啟動「美國奉獻」(America Gives)計畫，期盼重振近年日漸式微的志工服務文化，希望今年擔任志工的人數創下美國歷史紀錄。(路透)
「建國250周年委員會」在12月31日正式啟動「美國奉獻」(America Gives)計畫，期盼重振近年日漸式微的志工服務文化，希望今年擔任志工的人數創下美國歷史紀錄。(路透)

「建國250周年委員會」(U.S. Semiquincentennial Commission)在去年最後一天正式啟動「美國奉獻」(America Gives)計畫，期盼重振近年日漸式微的志工服務文化，希望能在2026年慶祝獨立250周年的同時，讓擔任志工的人數創下美國歷史紀錄。

美聯社報導，美國志工社區服務參與率一直未能恢復至疫情前水準；美聯社-NORC公共事務研究中心12月民調顯示，今年國人只有28%表示曾為宗教團體或慈善組織當志工。

由國會設立籌畫建國250周年活動的建國250周年委員會，希望推動全國各地反思國家發展方向，鼓勵民眾長期參與社區活動，進一步強化非營利組織志工團隊。參與「美國奉獻」計畫者可承諾貢獻時間，透過線上追蹤系統記錄志工服務狀況。

「我們堅信，這不僅關乎過去，更關乎未來；」美國250周年紀念活動主席里奧斯(Rosie Rios)表示，「我們尤其希望下一代能找到值得信守的信念。」

「美國奉獻」計畫非營利合作夥伴之一「美國女童軍」將向100萬名完成服務的青少年成員頒發志工服務徽章；另一合作夥伴「保持美國美麗」(Keep America Beautiful)組織將帶頭展開清潔工作，在7月4日前清理2億5000萬件垃圾；耶穌基督後期聖徒教會(The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)贊助的服務計畫協調機構JustServe將派出250輛連結卡車，向全國50州250家食物銀行運送捐贈食物。

里奧斯表示，「美國奉獻」計畫正與高中合作，許多高中已將社區服務列為畢業要求，以確保學生志工服務時間留下紀錄，並養成習慣畢業後繼續貢獻一己之力。

「美國奉獻」計畫這類愛國主義訴求，須克服意識形態兩極化和民族自豪感逐漸消退的現象，但組織者相信可以透過行動號召，扭轉劣勢。

里奧斯承認存在政治分歧，但她表示，委員會研究顯示，大多數國人都希望重拾志工精神，「這關乎整個國家，我認為現在比以往任何時候更需要所有人挺身而出。」

