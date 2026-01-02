A型流感猖獗 威脅長者 CDC：恐2月才達尖峰

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
疾病管治局警告，A型流感正猖獗，對老年人威脅尤其大。（美聯社）
疾病管治局警告，A型流感正猖獗，對老年人威脅尤其大。（美聯社）

流感季節來臨之際，一種流感新病毒在美國出現，公共衛生官員擔心，流感疫苗抵抗力效果恐將變差，老年人感染之後病情惡化風險提高。不過，就在流感病例迅速增加的同時，新冠病毒感染案例維持少數。

華盛頓郵報1日報導，衛生官員與研究人員都說，流感季節尚未進入尖峰時期，流感案例激增以前也曾發生，流感疫苗依然是抵抗流感病毒的最佳保護之道。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，因為流感而導致住院、急診、門診、死亡病例全面增加，但流感季節可能要等到2026年2月左右才會到達尖峰。

布朗大學(Brown University)公共衛生學院流行病中心主任努茲歐(Jennifer Nuzzo)表示，流感病例快速增加，但不算異常狀況，「我們經常看到流感季節來得又快又猛」。

冬季是透過空氣傳播的流感病毒、新冠病毒、呼吸道合胞病毒(RSV)理想傳染時期，因為民眾長時間聚集於室內、趁著假期出外旅遊。東北部已經出現流感案例增加的趨勢，聖誕節隔天，紐約衛生官員說，自從2004年建立數據以來，紐約州出現單周流感案例最高的紀錄。

研究人員指出，近幾年裡，新冠病毒在冬季變得較不猖獗。雖然新冠病毒的傳播較沒有季節因素，公共衛生官員還是呼籲民眾在冬季來臨之前施打新冠疫苗並接受檢測。

美國上一個冬季流感疫情嚴重，努茲歐說，今年是否嚴重程度跟去年一樣，目前仍不清楚。根據CDC統計，上一個流感季節有288個兒童流感死亡案例，創下2009-2010年豬流感(H1N1 Swine Flu)疫情以來最高紀錄。

CDC估計，這個流感季節已有至少750萬個案例，至少8萬1000個住院案例、3100個死亡案例。流感季節通常從9月底開始，持續到下一年的3月至4月。

這個季節出現的流感新病毒是H3N2變種病毐株K分支(subclade K)，屬於A型流感，出現之後很快成為最常見的病例。H3N2通常在老年人之間引起較多住院案例與死亡案例，新病毒上一次出現是夏季期間，也就是藥廠已經為流感季節備妥流感疫苗之後。專家擔心，這個狀況意味著這個季節的流感疫苗可能保護效果較弱，結果可能導致住院案例增加，必須同時應付其他冬季傳染病毒的醫療系統面臨壓力。根據CDC統計，美國成年人約有40%已施打流感疫苗。

延伸閱讀

年末假期群聚升溫 全美流感逼近500萬例
新澤西州流感傳播高峰期提前、比過去兩年更嚴重
流感肆虐 南卡部分醫院禁止15歲以下探病
紐約州等20州流感活躍度「非常高」 醫籲：現在接種疫苗還不遲

