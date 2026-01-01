OpenAI員工平均年薪150萬美元 冠同業

數據顯示，OpenAI員工平均每年股票薪酬為150萬美元，是過去25年來薪酬最高的科技新創公司。(路透)

OpenAI 向投資人揭露的財務數據顯示，該公司員工平均每年股票薪酬為150萬美元，高於過去25年來所有科技新創公司。

媒體分析Equilar彙整的數據發現，OpenAI 約有4000名員工，其平均薪酬比Google 在2004年辦理IPO前的股票薪酬高逾六倍，也是另外18家大型科技公司上市前一年員工平均薪酬的約34倍。

這項研究回顧過去25年主要科技公司的IPO案，包含Google母公司字母、Meta、Palantir在內，薪酬金額則依通膨調整至相當於2025年水準。

為了在人工智慧(AI)競賽中保持領先，OpenAI正向頂尖研究人員和工程師祭出高額股票薪酬方案，造就了一些矽谷最有錢的員工。

然而，此舉也加大OpenAI龐大的營運虧損，並以飛快的速度稀釋現有股東價值。先前Meta執行長查克柏格祭出上億美元薪資挖角人才，從OpneAI延攬了20多名員工，讓OpenAI面臨加薪壓力。

OpenAI 2025年員工薪酬占營收比率將達46%，高於其他18家新創公司 (電動車新創Rivian除外，因該公司辦理IPO的前一年沒有營收)。分析指出，Palantir在2020年辦理IPO前一年，股票薪酬占營收比為33%；Google為15%，臉書則為6%，與各公司平均比重相當。

OpenAI的財務數據顯示，該公司股票薪酬預期將在2030年前，以每年約30億美元的速度增加。OpenAI近期也告訴員工，將不再繼續要求員工就職滿六個月才能行使認股權的政策，可能進一步推高薪酬。