OpenAI員工平均年薪150萬美元 冠同業

編譯吳孟真／綜合報導
數據顯示，OpenAI員工平均每年股票薪酬為150萬美元，是過去25年來薪酬最高的科技新創公司。(路透)
OpenAI向投資人揭露的財務數據顯示，該公司員工平均每年股票薪酬為150萬美元，高於過去25年來所有科技新創公司。

媒體分析Equilar彙整的數據發現，OpenAI約有4000名員工，其平均薪酬比Google在2004年辦理IPO前的股票薪酬高逾六倍，也是另外18家大型科技公司上市前一年員工平均薪酬的約34倍。

這項研究回顧過去25年主要科技公司的IPO案，包含Google母公司字母、Meta、Palantir在內，薪酬金額則依通膨調整至相當於2025年水準。

為了在人工智慧(AI)競賽中保持領先，OpenAI正向頂尖研究人員和工程師祭出高額股票薪酬方案，造就了一些矽谷最有錢的員工。

然而，此舉也加大OpenAI龐大的營運虧損，並以飛快的速度稀釋現有股東價值。先前Meta執行長查克柏格祭出上億美元薪資挖角人才，從OpneAI延攬了20多名員工，讓OpenAI面臨加薪壓力。

OpenAI 2025年員工薪酬占營收比率將達46%，高於其他18家新創公司 (電動車新創Rivian除外，因該公司辦理IPO的前一年沒有營收)。分析指出，Palantir在2020年辦理IPO前一年，股票薪酬占營收比為33%；Google為15%，臉書則為6%，與各公司平均比重相當。

OpenAI的財務數據顯示，該公司股票薪酬預期將在2030年前，以每年約30億美元的速度增加。OpenAI近期也告訴員工，將不再繼續要求員工就職滿六個月才能行使認股權的政策，可能進一步推高薪酬。

AI OpenAI Google

未必如想像中美好…DNA檢測正流行 身分認同受衝擊

展望2026／國內外大事 仍與川普政府有關

Meta天價買下Manus 創辦三小伙「草根暴富」

員工笑呵呵 年薪平均150萬美元 史上薪酬最高科技新創是「它」

軟銀完成對OpenAI的400億元投資承諾 錢已全數到位

Meta收購新創公司Manus 可藉其AI代理產品立即貢獻營收

哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10
華爾街日報報導，空服人員指出愈來愈多身體健全的乘客佯裝身體不適要求使用輪椅，由專人護送登機，藉此免排隊並優先占用頭頂行李架。(美聯社，示意圖，非當事人)

登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜

2025-12-27 16:48

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

