展望2026／國內外大事 仍與川普政府有關

退休者領取的社安金是否可以免稅，以及社安基金是否會提前耗盡，2026年會有一個較清晰的輪廓。(美聯社)

展望2026年，國內外大事仍舊與川普 政府有關。川普調停兩場大戰，加薩和平如何落實，俄烏協議如何推進，全球矚目。最高法院受理的出生公民權案、選區重畫訴訟，裁決結果將影響期中選舉；對等關稅 訟案，裁決結果關係全球貿易，乃至國內經濟。川普一再強調的好日子還在後頭，開出的普發關稅紅利支票、社安基金的存續，甚至金價 、股市的榮景能否持續，人人關注。川普政策能否貫徹，還是就此跛鴨，要看11月的期中選舉結果。

社福 取消社安金課稅 恐跳票

川普二度入主白宮，儘管未將社安列為首要政策，卻承諾：「老人社安金不應繳稅，未來也不需要。」2025年7月通過「大又美法」(One Big, Beautiful Bill)，年逾65歲以上老人提高扣除額，社會安全局(SSA)指出：「該法確保近九成受惠者不再需要繳納聯邦所得稅。」然而稅務政策中心( Tax Policy Center，TPC)估計，多數老人繳納的稅金會減少，而非完全取消，數據顯示，約半數社安領取人仍需繳納部分聯邦稅。

雖然2026年川普是否採取進一步行動取消社安金課稅不明朗，不過稅務基金會(Tax Foundation)分析師華森(Garrett Watson)指責此舉「既不負責、也非合理稅收政策」；還有財政監督組織「聯邦預算問責委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget，CRFB)也憂心社安信託基金會提前耗盡。

此外，為鞏固社安信託基金的財務，川普曾說，「我們腳下有如此龐大的財富，足以解決一切問題。」川普打算師法沙烏地阿拉伯，寄望石油與天然氣收入提供聯邦經費，並強調：「我們的石油和天然氣儲量比他們更多。」

但是川普政府迄今未提任何方案來動用石油與天然氣收入以穩定社安財務，在缺乏實質措施的情況下，社安財務恐無法在2026年有所改善。

新年度裡，金價能否繼續走高，許多投資人關心。(路透)

投資 金價看漲榮景 有望持續

2025年黃金價格屢創新高，放眼2026年，黃金無論分散風險或保值仍是至關重要的投資標的，而且拜通膨持續穩步上揚，加上將要更換聯準會(Fed)主席，商品交易諮詢網站OptionSpreaders.com創辦人柯迪爾(James Cordier)直言：「這為2026年美元大幅貶值，埋下伏筆，還可能成為金價攀升的催化劑。」

投資分析公司42 Macro LLC風險管理模型預測黃金長期看漲，德意志銀行(Deutsche Bank)甚至預測金價可能逼近每盎司5000元。

美國貴金屬交易所(APMEX)內容總監艾略特(Brett Elliott)指出：「金價下跌理由寥寥無幾，但是延續當前漲勢的理由卻有很多。」同時42 Macro LLC創辦人兼執行長戴爾(Darius Dale)也強調：「雖然不太可能重現2025年年初開始約60%報酬率，但達成兩位數以上漲幅也非難事。」

不過投資黃金仍有風險，艾略特指出：「最大風險在於買家認為金價過高而停止購買，當然投資人和各國央行會採取措施抵消這種風險。」為避免投資收益減少甚至虧損，艾略特建議投資人選擇經濟實惠的白銀，因為價格與黃金一樣持續上揚，而且入場價遠低於黃金，每盎司不到60元。

川普關稅在2026年面臨最高法院檢視，大法官會不會擋下川普關稅，各方關注。(路透)

經濟 進口關稅紅利 恐將失效

川普政府力推關稅政策以來，平均稅率增至16.8%，創下1930年代以來最高水平，而且2025年感恩節假期出現破紀錄2億290萬購物人潮，許多消費者以為關稅政策並未損害美國經濟發展，不過零售諮詢公司「泰爾西顧問集團」(Telsey Advisory Group)專務董事費爾德曼(Joseph Feldman)警告：「我們擔心2026年上半年開始，消費者感受到萬物齊漲，甚至會讓人措手不及。」

高盛集團(Goldman Sachs Group)分析，許多大型企業未將進口關稅成本轉嫁給消費者，甚至自行吸收。企業全力推動成本因應策略，包括削減開支、調整產品採購以及分攤漲幅至各部門與產品。

不過智庫「太平洋研究所」(Pacific Research Institute)資深研究員韋恩加登(Wayne Winegarden)悲觀表示：「這種把戲玩不了多久，庫存會減少，最終都會失效，我們現在就處於這種狀態。」

百貨公司Kohl's就預告2026年起漲價，首席財務長提姆(Jill Timm)坦承：「邁入2026年我們面臨更大壓力。」至於缺乏資金的中小企業被迫借貸支付關稅，情況恐更糟。

老牌娛樂巨頭華納公司出售，引起Netflix和派拉蒙爭奪。(路透)

娛樂 華納併購案 不利消費者

2025娛樂產業年度大戲，莫過於串流平台網飛(Netflix)企圖以827億元天價收購華納兄弟(Warner Bros.)旗下串流影音HBO Max及HBO，讓覬覦華納兄弟已久的派拉蒙(Paramount)隨即宣布以1084億元高價，對華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery，WBD)發動敵意併購，以擋下Netflix搶親計畫。

這場併購風暴可回溯2025年9月，派拉蒙主動提出收購WBD計畫，而且自Netflix宣布收購華納兄弟，好萊塢工會、製片人憂心電影產業衰退，與派拉蒙執行長艾里森(David Ellison)的父親交情甚篤的川普也以該交易涉及壟斷，質疑「可能有問題」。

儘管這起併購案在政府、媒體與華爾街掀起議論，但無論由Netflix拿下華納兄弟或派拉蒙併購華納兄弟探索，視聽大眾都是最大受害者，因為選擇變少、串流平台費用上漲，令人驚喜的創作也日愈稀少，隨著娛樂產業趨於同質化，觀眾走進電影院的意願可能進一步削減，而且影視巨頭也可能介入媒體或新聞人的政治立場。