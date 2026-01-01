我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

索馬利亞裔涉詐聯邦福利 白宮：川普考慮褫奪公民身分

編譯盧炯燊／綜合報導
由於大批索馬利亞裔移民捲入福利詐欺案，白宮威脅要剝奪被定罪者的國籍。圖為索馬利亞移民12月初在明尼亞波利市抗議移民局執法，揮舞索馬利亞國旗。(路透)
明尼蘇達州索馬利亞裔詐騙聯邦福利資金案愈滾愈大， 白宮表示，川普總統考慮褫奪這些索馬利亞裔的公民身分。

國會山莊報(The Hill)報導，白宮新聞秘晝李維特(Karoline Leavitt)31日在福斯新聞節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)中表示，國安部和國務院正在考慮聯邦在調查明州詐欺案時，若有索馬利亞移民涉及在內且被定罪的話，就會取消他們的公民身分。不過李維特沒有詳細說明。

在司法部2022年的大規模欺詐調查中，共有98人被起訴，其中85人為索馬利亞裔。「餵養我們的未來」(Feeding Our Future)欺詐計畫被定罪的首領艾米·博克(Aimee Bock)則是白人。

川普對於索馬利亞移民早有不滿，這個月來接連發出驅逐言論。早在11月底最初揭發詐欺事件時，即時終止明州索馬利亞人臨時保護身分(TPS)計畫，要把他們送回母國。

在12月初的內閣會議上，川普更直指索馬利亞移民，包括明州的索馬利亞裔民主黨籍聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar) 是「垃圾」，聲稱他們「正在徹底占領曾經偉大的明州」，又說移民和海關執法局(ICE)已鎖定明州索馬利亞社區展開掃蕩行動。

川普31日在社媒「真實社群」(Truth Social)繼續發文抨擊歐瑪，並指「明州高達90%的詐欺案都是由非法進入我們國家的索馬利亞人造成的」，「像他們這樣的惡棍(lowlifes)只會損害我們國家的偉大。把他們送回他們來的地方︰索馬利亞，這也許是地球上最糟糕、最腐敗的國家」。

國安部助理部長麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)31日表示：「根據美國法律，如果個人是以欺詐手段取得公民身分，即構成撤銷美籍的依據。」

明尼蘇達州共和黨眾議員艾默(Tom Emmer)30日也呼籲，應將所有與明尼蘇達州詐欺案有關的索馬利亞人驅逐出境。

人口普查局的「美國社區調查」(American Community Survey)數據顯示，截至2024年，有超過24萬索馬利亞裔居住在美國，其中超過10萬人住在明尼蘇達州。

明州 亞裔 明尼蘇達州

