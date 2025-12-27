我的頻道

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

冰風暴襲東北部 逾6000航班大亂 2300萬人受影響

編譯俞仲慈／綜合報導
大風雪來襲，已有數千班航班取消或延誤。圖為工作人員正在印第安納波利斯機場替飛機除冰。（美聯社／Michael Conroy）
大風雪來襲，已有數千班航班取消或延誤。圖為工作人員正在印第安納波利斯機場替飛機除冰。（美聯社／Michael Conroy）

聖誕節剛過，威力強大的冰風暴席捲東北部，2300萬人生活大受影響，26日起部分地區交通受到影響、多處停電；空中交通方面，超過1300航班取消、4600架次延誤。紐約市則可能出現數年來最嚴重雪災，而且氣象預測最嚴重降雪尚未到來。

有線電視新聞網(CNN)報導，受到冬季風暴「德文」(Devin)影響，航班追蹤網站FlightAware統計，截至美東時間26日下午2時為止，全美航線共取消1382航班，另有4685航班延誤，其中多數是在紐約拉瓜迪亞(LGA)和甘迺迪(JFK)，以及新澤西州紐瓦克(EWR)三座國際機場；另外停電網站poweroutage.us報導，密西根州超過4萬家庭與企業用戶因樹木和電線被冰雪覆蓋而停電。

26日冰風暴來襲，東北部大風雪，嚴重影響交通。圖為布魯克林大橋東河畔，民眾在大雪...
26日冰風暴來襲，東北部大風雪，嚴重影響交通。圖為布魯克林大橋東河畔，民眾在大雪中遛狗。（美聯社／Adam Gray）

氣象局風暴預報中心(Storm Prediction Center)指出，冬季風暴影響範圍從紐約市延伸至康乃狄克州，向東延伸至長島，向西南延伸至新澤西州北部，以及紐約州哈德遜河谷(Hudson Valley)、奧伯尼(Albany)與賓漢頓(Binghamton)等內陸地區，恐打亂2300萬人生活。

根據冬季風暴預警，紐約、新澤西和康乃狄克等三州降雪量將多達5至9吋，26日晚間部分地區已出現大雪，尤其紐約長島到康乃狄克以及紐約市以北的紐約州部分地區出現狹窄降雪帶，降雪量預估8至12吋，國家氣象局(National Weather Service，NWS)強調：「天寒地凍可能導致停電與樹木受損，幾乎不可能出門。」

紐約市上一次出現逾4吋積雪是在2022年1月7日，市長亞當斯(Eric Adams)26日證實降雪量可能高達11吋，恐出現2022年以來最嚴重雪災，因此宣布增派人手因應暴風雪危機，各項防災作業全面展開，包括撒鹽除雪、準備鏟雪車以及大雪來臨前提前關閉渡輪。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)也於26日下午宣布，受強烈冬季風暴影響的各郡縣進入緊急狀態；還有新澤西州代理州長魏伊(Tahesha Way)也呼籲民眾避免外出並宣布自美東時間26日下午1時進入緊急狀態，同時州際公路針對部分商用車輛進行交通管制；此外康州州長賴蒙特(Ned Lamont)也提醒駕駛不要夜間開車出門。

近來受極地渦旋影響，北極氣團大舉南襲，12月全美陸續出現三波寒潮，並形成罕見「極地渦旋三連擊」(triple-dip)，氣象數據交易平台Weather Trader氣象專家莫伊(Ryan Maue)在X發文警告：「2026年新年伊始，五大湖區、東北部以及東南部的氣溫將會驟降。」

