路州電氣設備廠17億賣掉 540員工每人平均分紅44.3萬

向員工發出大筆紅利的Fibrebond公司，主要生產經營各種電氣設備。（取自Fibrebond官網）

51歲的莉莎‧凱伊(Lesia Key)1995年開始在路易斯安納州 明登(Minden)的電氣設備機殼工廠上班時，是個帶著三個孩子的21歲母親，負債累累，工資每小時3.35元。今年3月，凱伊被通知到工廠附近跟老闆沃克(Graham Walker)見面，收到一個密封信封，沃克感謝她為公司服務29年。凱伊打開信封時嚎啕大哭，沃克也情緒激動。她收到足以改變人生的分紅支票，其他539名全職同事也一樣。

帶3個孩子的單親媽激動大哭

沃克與家族創立的Fibrebond電氣設備機殼工廠，今年稍早以17億元賣給伊頓電力管理公司(Eaton)。不過，沃克在工廠出售協議裡附加但書，要求出售收益有15%用來分紅給員工。

將分5年支付 需續留公司5年

Fibrebond的540名全職員工共計將獲得2.4億分紅，平均每人44萬3000元，將分五年支付，不過員工必須未來五年繼續留在公司。

有人還債買車 有人一夕花光

華爾街 日報24日報導，發放分紅支票的當天，有些員工以為是惡作劇，許多人則感慨萬分。這筆錢被拿來做為各種不同用途，有些人拿來還債、買車、繳交大學學費或存入退休帳戶，一名員工則帶整個家族到墨西哥 坎昆(Cancun)旅遊。

居民僅1萬2000人的明登，當地經濟獲得提升，社區士氣也振奮起來。

46歲的沃克說，有些員工把拿到的分紅一天就花光，甚至第一個晚上就花掉，但如何用錢是員工的決定。

從最初產品出貨部門一路晉升到254英畝廠區管理團隊成員的凱伊，拿分紅還清房貸，也實現長期以來的夢想：在附近小鎮開一家服飾精品店。她說，向來過著薪水剛好夠用的日子，如今終於可以享受生活，「我非常感激」。

公司出售 罕見未持股員工獲豐厚分紅

公司轉賣或首次公開募股(IPO)時，員工獲得豐厚分紅的案例經常出現，在矽谷尤其常見，但這些員工通常擁有公司持股，沒有持股的員工能從公司出售當中拿到可觀分紅的狀況頗為罕見。

昔日公司一度負債 近年業績成長400%

Fibrebond是沃克父親克勞德‧沃克(Claud Walker)在1982年創立，只有12名員工的工廠位於鐵道旁，生產電話與電設備，1990年代轉型生產手機基地台混凝土機殼，1998年工廠遭逢祝融之災，幾乎摧毀所有業務。2000年代初，公司只剩三個客戶，員工從900人裁至320人。從基層做起的沃克與弟弟在2000年代中期接班，兩年時間清償債務，後來回聘遭裁員的前任員工。過去五年業績成長近400%。