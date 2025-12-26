我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

遵循「一天只做一件事」 年末整理不痛苦的5個技巧

路州電氣設備廠17億賣掉 540員工每人平均分紅44.3萬

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
向員工發出大筆紅利的Fibrebond公司，主要生產經營各種電氣設備。（取自Fibrebond官網）
向員工發出大筆紅利的Fibrebond公司，主要生產經營各種電氣設備。（取自Fibrebond官網）

51歲的莉莎‧凱伊(Lesia Key)1995年開始在路易斯安納州明登(Minden)的電氣設備機殼工廠上班時，是個帶著三個孩子的21歲母親，負債累累，工資每小時3.35元。今年3月，凱伊被通知到工廠附近跟老闆沃克(Graham Walker)見面，收到一個密封信封，沃克感謝她為公司服務29年。凱伊打開信封時嚎啕大哭，沃克也情緒激動。她收到足以改變人生的分紅支票，其他539名全職同事也一樣。

帶3個孩子的單親媽激動大哭

沃克與家族創立的Fibrebond電氣設備機殼工廠，今年稍早以17億元賣給伊頓電力管理公司(Eaton)。不過，沃克在工廠出售協議裡附加但書，要求出售收益有15%用來分紅給員工。

將分5年支付 需續留公司5年

Fibrebond的540名全職員工共計將獲得2.4億分紅，平均每人44萬3000元，將分五年支付，不過員工必須未來五年繼續留在公司。

有人還債買車 有人一夕花光

華爾街日報24日報導，發放分紅支票的當天，有些員工以為是惡作劇，許多人則感慨萬分。這筆錢被拿來做為各種不同用途，有些人拿來還債、買車、繳交大學學費或存入退休帳戶，一名員工則帶整個家族到墨西哥坎昆(Cancun)旅遊。

居民僅1萬2000人的明登，當地經濟獲得提升，社區士氣也振奮起來。

46歲的沃克說，有些員工把拿到的分紅一天就花光，甚至第一個晚上就花掉，但如何用錢是員工的決定。

從最初產品出貨部門一路晉升到254英畝廠區管理團隊成員的凱伊，拿分紅還清房貸，也實現長期以來的夢想：在附近小鎮開一家服飾精品店。她說，向來過著薪水剛好夠用的日子，如今終於可以享受生活，「我非常感激」。

公司出售 罕見未持股員工獲豐厚分紅

公司轉賣或首次公開募股(IPO)時，員工獲得豐厚分紅的案例經常出現，在矽谷尤其常見，但這些員工通常擁有公司持股，沒有持股的員工能從公司出售當中拿到可觀分紅的狀況頗為罕見。

昔日公司一度負債 近年業績成長400%

Fibrebond是沃克父親克勞德‧沃克(Claud Walker)在1982年創立，只有12名員工的工廠位於鐵道旁，生產電話與電設備，1990年代轉型生產手機基地台混凝土機殼，1998年工廠遭逢祝融之災，幾乎摧毀所有業務。2000年代初，公司只剩三個客戶，員工從900人裁至320人。從基層做起的沃克與弟弟在2000年代中期接班，兩年時間清償債務，後來回聘遭裁員的前任員工。過去五年業績成長近400%。

路易斯安納州 華爾街 墨西哥

上一則

J-1簽證人才淪廉價勞工 擔保機構收取暴利、虐待事件頻傳

延伸閱讀

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
南加平安夜大暴雨 洛杉磯縣等4縣進入緊急狀態

南加平安夜大暴雨 洛杉磯縣等4縣進入緊急狀態
南加平安夜大暴雨 四縣進緊急狀態

南加平安夜大暴雨 四縣進緊急狀態
半導體短缺效應 本田中國工廠暫時停產

半導體短缺效應 本田中國工廠暫時停產

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
現年53歲的前內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員賽瑟宣布，他上周確診罹患第四期胰腺癌。（美聯社）

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

2025-12-23 19:48

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單