史上第2高 18.17億勁球頭獎阿肯色1注獨得

金額高達18億1700萬元的美國史上第二高勁球樂透頭獎，24日平安夜在阿肯色州一家加油站賣出，一注獨得。(路透)

美國史上第二高樂透獎金、總金額18億1700萬元的勁球 (Powerball)頭獎在24日平安夜開出。中獎彩券是在阿肯色州 小岩城(Little Rock)郊區卡博特(Cabot)的墨菲美國(Murphy USA)加油站賣出，一注獨得，總算結束了連續三個月、共46期無人中頭獎的局面。

這期樂透頭獎號碼為04、25、31、52和59，勁球號碼為19。勁球官網指出，本期彩券銷售遠超過預期，不但是勁球彩券今年開出的最高獎金，更是美國樂透史上第二高額獎金。中獎幸運兒若選擇一次性領取，可領得稅前現金8億3490萬元。

勁球樂透集團主席暨愛阿華州彩券公司執行長史特勞恩(Matt Strawn)在官網表示，「恭喜勁球頭獎最新得主！這真是一筆足以改變人生的非凡獎金。我們感謝所有參與民眾，每張彩券都將幫助支持全國公共項目和服務。」

阿肯色州彩券發言人雷諾茲(Karen Reynolds)表示，中獎者須聯繫兌獎中心；但正值假期關門期間，兌獎中心要到29日才會重新開放，所以還要再等個幾天才能知道誰是今年平安夜「奇蹟」中獎的幸運兒。

勁球上次有人中得頭獎，是9月6日由密蘇里州和德州的彩券贏家中得17億8700萬元頭彩。這是阿肯色州第二次有人中得勁球頭獎；第一次是在2010年。

多州彩券協會(Multi-State Lottery Association) 表示，24日的勁球彩券是本輪頭獎第47次開獎，創下46期連續最久無人中得頭獎的紀錄。至於在聖誕夜開出勁球頭獎，之前只在2011年發生過一次。在聖誕節當天開出勁球頭獎有過四次紀錄，分別是1996年、2002年、2010年和2013年。

勁球彩券在美國45州、哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維京群島均有銷售，每張售價2元。贏得頭獎機率為2.922億分之一；總體中獎機率為24.9分之一。

24日同時開出其他大獎，9張彩券猜中全部五個白球號碼，各得獎金100萬元；分別在加州、印第安納州、密西根州、紐約州（兩張）、俄亥俄州、賓州和維吉尼亞州 售出。另有114張彩券贏得獎金5萬元，31張彩券贏得獎金10萬元。