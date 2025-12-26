我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

遵循「一天只做一件事」 年末整理不痛苦的5個技巧

史上第2高 18.17億勁球頭獎阿肯色1注獨得

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金額高達18億1700萬元的美國史上第二高勁球樂透頭獎，24日平安夜在阿肯色州一家加油站賣出，一注獨得。(路透)
金額高達18億1700萬元的美國史上第二高勁球樂透頭獎，24日平安夜在阿肯色州一家加油站賣出，一注獨得。(路透)

美國史上第二高樂透獎金、總金額18億1700萬元的勁球(Powerball)頭獎在24日平安夜開出。中獎彩券是在阿肯色州小岩城(Little Rock)郊區卡博特(Cabot)的墨菲美國(Murphy USA)加油站賣出，一注獨得，總算結束了連續三個月、共46期無人中頭獎的局面。

這期樂透頭獎號碼為04、25、31、52和59，勁球號碼為19。勁球官網指出，本期彩券銷售遠超過預期，不但是勁球彩券今年開出的最高獎金，更是美國樂透史上第二高額獎金。中獎幸運兒若選擇一次性領取，可領得稅前現金8億3490萬元。

勁球樂透集團主席暨愛阿華州彩券公司執行長史特勞恩(Matt Strawn)在官網表示，「恭喜勁球頭獎最新得主！這真是一筆足以改變人生的非凡獎金。我們感謝所有參與民眾，每張彩券都將幫助支持全國公共項目和服務。」

阿肯色州彩券發言人雷諾茲(Karen Reynolds)表示，中獎者須聯繫兌獎中心；但正值假期關門期間，兌獎中心要到29日才會重新開放，所以還要再等個幾天才能知道誰是今年平安夜「奇蹟」中獎的幸運兒。

勁球上次有人中得頭獎，是9月6日由密蘇里州和德州的彩券贏家中得17億8700萬元頭彩。這是阿肯色州第二次有人中得勁球頭獎；第一次是在2010年。

多州彩券協會(Multi-State Lottery Association) 表示，24日的勁球彩券是本輪頭獎第47次開獎，創下46期連續最久無人中得頭獎的紀錄。至於在聖誕夜開出勁球頭獎，之前只在2011年發生過一次。在聖誕節當天開出勁球頭獎有過四次紀錄，分別是1996年、2002年、2010年和2013年。

勁球彩券在美國45州、哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維京群島均有銷售，每張售價2元。贏得頭獎機率為2.922億分之一；總體中獎機率為24.9分之一。

24日同時開出其他大獎，9張彩券猜中全部五個白球號碼，各得獎金100萬元；分別在加州、印第安納州、密西根州、紐約州（兩張）、俄亥俄州、賓州和維吉尼亞州售出。另有114張彩券贏得獎金5萬元，31張彩券贏得獎金10萬元。

勁球 阿肯色州 維吉尼亞州

上一則

在敘遇襲喪生 2國民兵遺體運回愛州

下一則

AI搶人大戰 矽谷聘學生研究員 年薪開出15萬

延伸閱讀

敘利亞恐襲遇害兩國民兵 平安夜遺體回家鄉

敘利亞恐襲遇害兩國民兵 平安夜遺體回家鄉
「最幸運7-Eleven」 南加便利店二度開出勁球大獎

「最幸運7-Eleven」 南加便利店二度開出勁球大獎
聖誕老人在哪？NORAD追蹤行動70周年 報告馴鹿雪橇平安夜足跡

聖誕老人在哪？NORAD追蹤行動70周年 報告馴鹿雪橇平安夜足跡
川普冠名甘迺迪中心風波未歇 辦了20幾年的平安夜爵士音樂會取消

川普冠名甘迺迪中心風波未歇 辦了20幾年的平安夜爵士音樂會取消

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
現年53歲的前內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員賽瑟宣布，他上周確診罹患第四期胰腺癌。（美聯社）

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

2025-12-23 19:48

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單