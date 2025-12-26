我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

遵循「一天只做一件事」 年末整理不痛苦的5個技巧

拒ICE攔檢還加速衝撞 馬州2非法移民中槍

編譯盧炯燊／綜合報導
國土安全部公布照片顯示，一輛白色廂型車拒絕停車受檢，並加速企圖衝撞執法人員，而遭開槍制止。(國土安全部)
國土安全部公布照片顯示，一輛白色廂型車拒絕停車受檢，並加速企圖衝撞執法人員，而遭開槍制止。(國土安全部)

移民暨海關執法局(ICE)探員24日在馬里蘭州執行攔檢行動時，一輛可疑白色箱型車不但拒絕停車受檢，並且加速撞向ICE勤務車輛，遭執法人員開槍射擊而衝出馬路，撞上樹木。車上兩人受傷，經查證實為非法移民，白宮形容這起事件是「國內恐怖主義」襲擊。

綜合美聯社等媒體報導，聖誕前夕上午10時51分左右，ICE探員在巴爾的摩以南的格倫伯尼市(Glen Burnie)展開「有針對性的移民執法行動」，鎖定並攔查一輛可疑廂型車，喝令車上二人熄火接受檢查，但對方不但不照辦，而且還加油門企圖逃逸。

國土安全部聲明指出，二人「駕車直接衝向ICE執法人員，試圖撞倒他們。」執法人員於是向車輛開槍並擊中駕駛，廂型車隨即撞上一棵樹才停下來，前座乘客亦受傷但無大礙。兩人均送醫治療。聲明指探員是出於自衛才開槍，行動中並無執法人員受傷。

車上二人分別是司機馬丁斯(Tiago Alexandre Sousa-Martins)及乘客埃斯基韋爾(Solomon Antonio Serrano-Esquivel)，事後證實是來自薩爾瓦多的非法移民。

紐約時報及CNN事後引述聯邦官員的說話報導，葡萄牙裔馬丁斯的簽證早已過期，在美國滯留了近17年，因此成為ICE的拘捕目標。

格倫伯尼市所屬的安妮阿倫德爾郡(Anne Arundel County)警方目前正與聯邦調查局(FBI)合作調查事件過程，ICE也展開內部調查。

對於這次事件，民主黨籍馬里蘭州長摩爾(Wes Moore)當天在社群媒體發文，只表示「已獲悉今天稍早發生與ICE有關的槍擊事件」而未做其他評論；又說他的辦公室正與地方官員合作及提供協助。

白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)形容駕車襲擊執法人員，屬於「國內恐怖主義」行為。此前ICE人員在執行任務時，多次與非法移民及群眾發生衝突。

馬里蘭州長期以來抗拒配合ICE執法，國土安全部發言人批評「繼續鼓勵非法移民及煽動暴力者積極抵抗ICE，只會導致更多暴力事件發生。」

非法移民 ICE 馬里蘭州

上一則

飛虎隊成員湖南遇難82年後確認遺骸 本月生日當天南卡安葬

下一則

在敘遇襲喪生 2國民兵遺體運回愛州

延伸閱讀

物價攀、ICE掃蕩 紐約華裔店家嘆買氣變差

物價攀、ICE掃蕩 紐約華裔店家嘆買氣變差
馬州2非法移民拒ICE攔檢還加速衝撞 白宮稱「國內恐怖主義」

馬州2非法移民拒ICE攔檢還加速衝撞 白宮稱「國內恐怖主義」
ICE「公路哨兵行動」突襲 加州101無證移民卡車司機被捕

ICE「公路哨兵行動」突襲 加州101無證移民卡車司機被捕
伊州新法禁ICE在法院抓人 司法部提告

伊州新法禁ICE在法院抓人 司法部提告

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
現年53歲的前內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員賽瑟宣布，他上周確診罹患第四期胰腺癌。（美聯社）

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

2025-12-23 19:48

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單