拒ICE攔檢還加速衝撞 馬州2非法移民中槍

國土安全部公布照片顯示，一輛白色廂型車拒絕停車受檢，並加速企圖衝撞執法人員，而遭開槍制止。(國土安全部)

移民暨海關執法局(ICE )探員24日在馬里蘭州 執行攔檢行動時，一輛可疑白色箱型車不但拒絕停車受檢，並且加速撞向ICE勤務車輛，遭執法人員開槍射擊而衝出馬路，撞上樹木。車上兩人受傷，經查證實為非法移民 ，白宮形容這起事件是「國內恐怖主義」襲擊。

綜合美聯社等媒體報導，聖誕前夕上午10時51分左右，ICE探員在巴爾的摩以南的格倫伯尼市(Glen Burnie)展開「有針對性的移民執法行動」，鎖定並攔查一輛可疑廂型車，喝令車上二人熄火接受檢查，但對方不但不照辦，而且還加油門企圖逃逸。

國土安全部聲明指出，二人「駕車直接衝向ICE執法人員，試圖撞倒他們。」執法人員於是向車輛開槍並擊中駕駛，廂型車隨即撞上一棵樹才停下來，前座乘客亦受傷但無大礙。兩人均送醫治療。聲明指探員是出於自衛才開槍，行動中並無執法人員受傷。

車上二人分別是司機馬丁斯(Tiago Alexandre Sousa-Martins)及乘客埃斯基韋爾(Solomon Antonio Serrano-Esquivel)，事後證實是來自薩爾瓦多的非法移民。

紐約時報及CNN事後引述聯邦官員的說話報導，葡萄牙裔馬丁斯的簽證早已過期，在美國滯留了近17年，因此成為ICE的拘捕目標。

格倫伯尼市所屬的安妮阿倫德爾郡(Anne Arundel County)警方目前正與聯邦調查局(FBI)合作調查事件過程，ICE也展開內部調查。

對於這次事件，民主黨籍馬里蘭州長摩爾(Wes Moore)當天在社群媒體發文，只表示「已獲悉今天稍早發生與ICE有關的槍擊事件」而未做其他評論；又說他的辦公室正與地方官員合作及提供協助。

白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)形容駕車襲擊執法人員，屬於「國內恐怖主義」行為。此前ICE人員在執行任務時，多次與非法移民及群眾發生衝突。

馬里蘭州長期以來抗拒配合ICE執法，國土安全部發言人批評「繼續鼓勵非法移民及煽動暴力者積極抵抗ICE，只會導致更多暴力事件發生。」