聖誕老人在哪？NORAD追蹤行動70周年 報告馴鹿雪橇平安夜足跡

在科羅拉多州的北美防空司令部，志工們24日身穿有聖誕老人圖案的衣服，接聽人們詢問「聖誕老人在哪裡」的電話。(美聯社)

聖誕節 前夕，全球的孩子們都在問同一個問題：「聖誕老人現在到哪兒了？」美國、加拿大 軍方共同組成的「北美防空司令部」(NORAD)，平安夜都會開放全球電話詢問，支援200多種語言翻譯，「去年平安夜，我們接到了38萬通電話，」美國空軍上校傑森·懷特(Jason White)說，NORAD還會分享聖誕老人的送禮足跡，這項特別任務，今年邁入第70周年。

這項傳統源於1955年。科羅拉多州一家百貨公司在報紙刊登廣告，把聖誕老人的電話號碼誤植為NORAD前身「大陸防空司令部」(CONAD)作戰中心的號碼。一名小孩意外撥通後，當時平安夜值班的軍官不想讓電話那頭的孩子失望，自此開啟了軍方每年追蹤聖誕老人的例行活動。「我們一年365天、天天24小時監控北美空域。但在平安夜，軍事專業變成更有溫度的任務。」懷特說。

為了精準追蹤聖誕老人的雪橇，NORAD動用其防禦北美領空的全套裝備。這套系統包含分布於阿拉斯加與加拿大北部的49座強力「北方警戒系統」雷達，以及距離地球3萬5500公里的紅外線感應衛星。有趣的是，NORAD專家解釋，衛星正是透過偵測馴鹿「魯道夫」鼻子散發出的熱能，來鎖定雪橇的位置。此外，軍方會派出戰鬥機升空，在雲端為聖誕老人護航。

根據追蹤數據，聖誕老人從北極出發，首先跨越太平洋的國際換日線，造訪紐西蘭與澳洲 。隨後，雪橇以驚人的速度穿梭於亞洲、非洲與歐洲，最後橫渡大西洋到達加拿大、美國、墨西哥以及中美洲和南美洲。

NORAD會有穿著制服的軍方人員與志工，幫忙接聽來自全球的熱線電話，提供聖誕老人位置的最新資訊。

官方網站也提供包含中文在內的九種語言即時地圖，讓全球家長能與孩子一同見證奇蹟。儘管科技發達，NORAD仍提醒孩子們：雖然聖誕老人通在平安夜晚上9時到午夜到訪，但他的行蹤捉摸不定，「只有聖誕老人自己知道他的路線，這意味著我們無法預測他會在哪裡、什麼時候到達你家，」但根據歷史經驗，「他只會在孩子們熟睡時到訪」。

在科羅拉多州的北美防空司令部，志工們在忙著接電話回答「聖誕老人在哪裡」，電腦螢幕上顯示著坦尚尼亞的地圖。(美聯社)