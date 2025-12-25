泰勒絲聖誕節捐200萬賑飢「救心」也助身心受困的音樂人

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
流行樂壇天后泰勒絲在聖誕節捐出200萬元善款給多個慈善組織，獲贈單位紛引用泰勒絲的歌曲名及歌詞表達感謝。(美聯社)
流行樂壇天后泰勒絲在聖誕節捐出200萬元善款給多個慈善組織，獲贈單位紛引用泰勒絲的歌曲名及歌詞表達感謝。(美聯社)

流行樂壇天后泰勒絲(Taylor Swift)在聖誕佳節大方行善，向多個慈善組織捐出逾200萬元善款，關懷議題涵蓋飢餓、心血管疾病及音樂人困境，受贈單位事後也紛紛對她的善舉表示感謝。

根據「國家廣播公司新聞網」(NBC News)報導，「賑濟美國」(Feeding America)與「美國心臟協會」(AHA)發布聲明，泰勒絲分別向這兩家機構各捐贈100萬元。此外，她也向美國錄音學院(Recording Academy)旗下的「音樂關懷」(MusiCares)「慷慨捐款」。美國心臟協會透過聲明指出，將秉持「無懼」(Fearless，泰勒絲2021年的歌曲名)的精神，致力於預防心臟病並提升民眾健康。

泰勒絲此次捐款顯然有其私人情感因素，因為她的父親史考特(Scott Swift)今年6月曾接受過五重心臟繞道手術。協會並表示，這筆資金將用於推動科學研究、強化預防與治療，並讓更多社區獲得急救醫療資源。

「賑濟美國」執行長克萊爾·巴比諾-方諾特(Claire Babineaux-Fontenot)則表示，泰勒絲持續的支持，是終結飢餓行動中的強大力量。她說，「在這個聖誕佳節，她的持續支持有力地提醒了我們，當大家團結一致致力於終結飢餓時，可以產生多大的力量。」

隨後在24日，美國鄉村音樂學院(Academy of Country Music)也宣布獲得泰勒絲的餽贈。曾兩度獲得ACM年度藝人的泰勒絲，捐款將用於「ACM提升生命」(ACM Lifting Lives)計畫，該計畫致力於協助音樂人度過因健康問題所引發的經濟困境，陪伴他們在「雷電交加中持續起舞」(dancing through the lightning strikes，泰勒絲歌曲歌詞)。學院表示，鄉村音樂能成為一種賦予人力量的強大力量，而泰勒絲「完美地體現了這一點」。

這個假期，泰勒絲的粉絲們同樣展現了驚人的捐款熱情，將愛心延伸至與她相關的慈善行動上。

泰勒絲 心臟病 心血管疾病

