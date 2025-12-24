減重針劑Wegovy藥丸版更低價 FDA核准 下月開賣

丹麥藥廠諾和諾德獲准在美國銷售旗下暢銷減重針劑Wegovy的口服藥版本。(美聯社)

丹麥 藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)已獲准在美國銷售旗下暢銷減重 針劑「瘦瘦針」Wegovy的口服藥版本，將是與競爭同業禮來(Eli Lilly)爭奪市占的關鍵一大步。該藥也是治療肥胖的第一個每日口服藥。

諾和諾德22日表示，這款口服藥已獲聯邦食品藥物管理局(FDA)核准，將於明年1月初在美國開賣。

綜合路透與彭博資訊報導，這款藥丸含有25毫克司美格魯肽(semaglutide，一種長效的GLP-1受體激動劑藥物)，與注射型的Wegovy與 Ozempic 使用相同有效成分，並將以Wegovy品牌販售。

這款口服藥對諾和諾德要擊敗禮來的策略至關重要，因為禮來已透露，旗下口服減重藥最快可能明年3月獲得批准，這代表諾和諾德的領先時間恐怕只有短短幾個月。

諾和諾德近期在其一手打造的減重藥市場中苦苦競爭，旗艦產品Wegovy已被禮來的Zepbound搶走部分市占，而直接對照試驗顯示，Zepbound能幫助患者減掉更多體重。此外，諾和諾德的下一代針劑CagriSema在研究中的減重效果，也未達公司先前承諾的水準。

這家丹麥製藥商正寄望這款新的減重口服藥帶動成長，並表示將透過遠距醫療平台以及傳統銷售通路同步販售。

一項為期64周的後期臨床試驗顯示，每日一次服用25毫克口服司美格魯肽的受試者，平均體重減輕16.6%，而安慰劑組僅減輕2.7%。

該藥丸獲准用於成人慢性體重管理，適用對象為肥胖或過重且至少合併一項相關健康問題的患者。此舉可能為全球市場打開數千萬名尚未被觸及的患者大門，而這塊市場預估在下個十年將達到每年約1500億元的規模。

製造藥丸通常比製作注射型藥物便宜，因此新型口服藥物的成本可能會較低。今年早些時候，川普政府表示，官員們與製藥公司合作，協商降低GLP-1藥物的價格，而這些藥物每月可能高達1000元以上。

諾和諾德表示，一些供應商的起始劑量每月價格為149元，供給對象是紅藍卡 、白卡參保人和沒有保險自付現金的消費者。關於成本的更多資訊將於明年1月公布。

美國政府數據顯示，約40%美國成年人屬於肥胖；根據健康政策研究機構KFF上月公布的民調，約12%的美國人表示目前正在使用GLP-1類藥物。