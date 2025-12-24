我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

減重針劑Wegovy藥丸版更低價 FDA核准 下月開賣

編譯葉亭均／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
丹麥藥廠諾和諾德獲准在美國銷售旗下暢銷減重針劑Wegovy的口服藥版本。(美聯社)
丹麥藥廠諾和諾德獲准在美國銷售旗下暢銷減重針劑Wegovy的口服藥版本。(美聯社)

丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)已獲准在美國銷售旗下暢銷減重針劑「瘦瘦針」Wegovy的口服藥版本，將是與競爭同業禮來(Eli Lilly)爭奪市占的關鍵一大步。該藥也是治療肥胖的第一個每日口服藥。

諾和諾德22日表示，這款口服藥已獲聯邦食品藥物管理局(FDA)核准，將於明年1月初在美國開賣。

綜合路透與彭博資訊報導，這款藥丸含有25毫克司美格魯肽(semaglutide，一種長效的GLP-1受體激動劑藥物)，與注射型的Wegovy與 Ozempic 使用相同有效成分，並將以Wegovy品牌販售。

這款口服藥對諾和諾德要擊敗禮來的策略至關重要，因為禮來已透露，旗下口服減重藥最快可能明年3月獲得批准，這代表諾和諾德的領先時間恐怕只有短短幾個月。

諾和諾德近期在其一手打造的減重藥市場中苦苦競爭，旗艦產品Wegovy已被禮來的Zepbound搶走部分市占，而直接對照試驗顯示，Zepbound能幫助患者減掉更多體重。此外，諾和諾德的下一代針劑CagriSema在研究中的減重效果，也未達公司先前承諾的水準。

這家丹麥製藥商正寄望這款新的減重口服藥帶動成長，並表示將透過遠距醫療平台以及傳統銷售通路同步販售。

一項為期64周的後期臨床試驗顯示，每日一次服用25毫克口服司美格魯肽的受試者，平均體重減輕16.6%，而安慰劑組僅減輕2.7%。

該藥丸獲准用於成人慢性體重管理，適用對象為肥胖或過重且至少合併一項相關健康問題的患者。此舉可能為全球市場打開數千萬名尚未被觸及的患者大門，而這塊市場預估在下個十年將達到每年約1500億元的規模。

製造藥丸通常比製作注射型藥物便宜，因此新型口服藥物的成本可能會較低。今年早些時候，川普政府表示，官員們與製藥公司合作，協商降低GLP-1藥物的價格，而這些藥物每月可能高達1000元以上。

諾和諾德表示，一些供應商的起始劑量每月價格為149元，供給對象是紅藍卡、白卡參保人和沒有保險自付現金的消費者。關於成本的更多資訊將於明年1月公布。

美國政府數據顯示，約40%美國成年人屬於肥胖；根據健康政策研究機構KFF上月公布的民調，約12%的美國人表示目前正在使用GLP-1類藥物。

減重 丹麥 紅藍卡

上一則

產能過剩+關稅政策+加國抵制 金賓波本威士忌暫關肯塔基州酒廠1年

下一則

前內州聯邦參議員賽瑟罹末期胰臟癌不放棄：剩下時間比希望的少

延伸閱讀

不用挨針了 「瘦瘦針」龍頭諾和諾德減重藥丸獲FDA核准

不用挨針了 「瘦瘦針」龍頭諾和諾德減重藥丸獲FDA核准
日本38歲爸返老還童 6年來做這7大改變 還減重12公斤

日本38歲爸返老還童 6年來做這7大改變 還減重12公斤
社群瘦身風潮推波助瀾 醫師示警瘦瘦針亂象

社群瘦身風潮推波助瀾 醫師示警瘦瘦針亂象
台灣肥胖醫學會公布指引 「微胖人」符合三條件建議用藥

台灣肥胖醫學會公布指引 「微胖人」符合三條件建議用藥

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

2025-12-18 21:55

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍