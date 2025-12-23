我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

南加隱秘公園：賈伯斯的靈性導師、甘地遺骨都在此

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

記者顏伶如／綜合報導
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

48歲的卡馬利奇(Daniel Kamalić)在紐約市土生土長，一路讀到麻省理工學院(MIT)，從沒想過還要擁有除了美國之外的國籍。他的父親伊凡(Ivan Kamalić)1960年代在青少年時期乘船從亞德里亞海逃離南斯拉夫，沉船之後被義大利貨輪救起，後來被送往難民營，經過波折終於抵達美國。

英國衛報報導，卡馬利奇說，父親很少提及祖國，不過父親2011年過世之後，他對追根溯源感覺變得強烈，川普總統二度執政讓他開始認真搜集文件。南斯拉夫1991年宣布獨立成為克羅埃西亞，2013年加入歐盟，卡馬利奇今春向克羅埃西亞申請入籍，因為擔心川普政府削減藝術經費會影響他的職業發展。

在美出生權 不再有保障

卡馬利奇表示，以往在美國視為理所當然的權利，如今不再有保障。他說，愈多事件發生，愈擔心自己有朝一日將淪為從美國出逃的政治犯，如同當年父親逃離南斯拉夫一樣。他說，擁有克羅埃西亞國籍之後，可以到歐洲旅遊或工作，不受限制，「倘若最糟糕的狀況出現，我希望擁有逃生路線」。

今年5月，英國媒體報導指出，申請入籍英國的美國公民，創下21年開始統計以來的最高紀錄，絕大多數入籍案例是以家族血統做為申請理由。

一名男子在英法海底隧道的英國這端入出境時處掃描護照。根據半島電視台取得的資料，美...
一名男子在英法海底隧道的英國這端入出境時處掃描護照。根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(路透)

申請雙重國籍 5年增500%

美國並沒有雙重國籍人數統計的官方數據，不過，根據半島電視台(Al Jazeera)從法律機構取得資料，透過血統繼承(jus sanguinis)申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。

曾出版多版著作討論雙重國籍的天普大學(Temple University)法律教授史皮洛(Peter Spiro)說，過去幾年美國政治不穩定，加上新冠疫情因素，讓某些民眾嚴肅思考可能要到其他國家居住的現實。他說由此可見擁有雙重國籍的保險價值，擬妥備案的概念對美國人來說還是新鮮事。」

根據今年稍早的哈里斯民調(Harris Poll)，美國Z世代(Gen Z)與千禧世代(millennials)年輕人當中，大約66%認為擁有雙重國籍是理想目標，好處包括能有更多旅行自由、經濟利益以及文化連結。

川普 義大利 麻省理工學院

上一則

舊金山Waymo遇停電停擺 勁敵馬斯克補刀

下一則

38歲台裔陳爾東入榜美400大富豪 白手起家創立AI「資料標註」公司

延伸閱讀

無證客年底前自願離境 獎金增至3000元

無證客年底前自願離境 獎金增至3000元
不用挨針了 「瘦瘦針」龍頭諾和諾德減重藥丸獲FDA核准

不用挨針了 「瘦瘦針」龍頭諾和諾德減重藥丸獲FDA核准
世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦
防國安風險 美FCC限制進口中國大疆等外國無人機

防國安風險 美FCC限制進口中國大疆等外國無人機

熱門新聞

共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
小川普已與棕櫚灘名媛貝蒂娜‧安德森(Bettina Anderson)訂婚。(路透)

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

2025-12-16 09:53
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

2025-12-18 21:55
監視器拍攝到布朗大學槍案兇嫌瓦倫特在阿拉莫租車公司取車的畫面。（路透）

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

2025-12-19 09:11

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者