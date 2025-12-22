舊金山周末大停電 自駕車Waymo停擺被卡路口大塞車

我的頻道

記者李怡╱舊金山報導
受到舊金山大停電的影響，在沒有交通號誌及精密地圖下，許多無人駕駛車Waymo停在交叉路口，彷彿電影場景。（美聯社）
受到舊金山大停電的影響，在沒有交通號誌及精密地圖下，許多無人駕駛車Waymo停在交叉路口，彷彿電影場景。（美聯社）

在歲末最繁忙的周末之一，舊金山多個社區於夜間突發大規模停電，導致交通號誌全面失靈，市區多處路口交通一度陷入混亂。值得注意的是，停電期間，大量正在市區行駛的自駕計程車，由Waymo營運的無人車隊，在交通燈失靈的路口集體停駛，引發民眾圍觀與議論。影片顯示，多輛Waymo車輛在十字路口長時間原地等待，未能依照交通規則中的「四向停」原則繼續行駛，導致部分路段交通幾近癱瘓。

多輛Waymo路口長時間原地等待 交通近癱瘓

有科技觀察人士指出，Waymo高度仰賴高精地圖與交通號誌等結構化資訊，當城市基礎設施突然失效時，系統安全機制傾向「完全停車」以避免風險。

20日晚上的大停電不僅衝擊居民日常生活，也迫使餐廳、酒吧、商店與藝文場館臨時歇業，商家直言損失難以估計。根據市民在社群媒體上分享的畫面，市中心與多個住宅區街道陷入一片昏暗，僅剩車燈與路燈備用電源勉強照明。多條主要幹道因紅綠燈失效出現嚴重回堵，警方與交通人員臨時進行人力指揮，但仍難以完全疏導車流。

市府相關單位表示，目前已知是因變電站起火引起大規模停電，更多原因還在調查中。此次事件也讓城市在面對極端情況時的韌性，再度成為公共討論焦點。隨著自動駕駛車輛在舊金山街頭日益普及，如何在無秩序的真實場景中確保安全與順暢，成為城市與科技業者共同面臨的課題。

停電同時也造成多起意外事件。消防單位證實，期間接獲多起電梯受困通報，救援人員緊急出動，協助受困居民脫困。多家餐廳與酒吧因無法供電被迫提前打烊，部分業者點起蠟燭勉強維持營業氣氛，但仍有不少顧客因安全考量選擇離開。

變電站起火衝擊全市 商店周末損失慘重

正值年底消費旺季與周末人潮高峰，不少商家表示，停電造成的營業損失難以估算，尤其是餐飲與表演藝術產業，影響尤為明顯。有業者無奈表示，原本訂位滿檔的夜晚一瞬間歸零。

此外，由於這起大規模停電發生在周六晚間，正值舊金山表演藝術與夜間文化活動的高峰時段，市內多家知名劇院與音樂廳當晚演出臨時全面取消或延後。原訂登場的交響樂、音樂劇與獨奏會因舞台燈光、音響系統與後台設備無法運作而停演，不少觀眾在入場前才接獲通知。演出單位則表示，單場取消即代表高額票房與製作成本損失，對仰賴周末收入維持營運的藝文團體而言衝擊不小。

停電對一般家庭的影響同樣明顯。有居民指出，長者與慢性病患者家屬憂心，部分居家醫療設備與電動輔具仰賴穩定電力運作，停電期間只能緊急改用備用電源或轉往親友家暫住，生活節奏被迫全面打亂。

另有超市與便利商店因刷卡系統與收銀設備癱瘓，只能暫停營業或改以現金交易，排隊人潮與混亂情況一度加劇。

周六晚大停電中的舊金山市區一片漆黑，只看到汽車車燈燈光。（記者李怡╱攝影）
周六晚大停電中的舊金山市區一片漆黑，只看到汽車車燈燈光。（記者李怡╱攝影）
舊金山市區周六晚大停電，營業損失難以估算。（記者李怡╱攝影）
舊金山市區周六晚大停電，營業損失難以估算。（記者李怡╱攝影）

