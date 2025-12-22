我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

誰是幸運兒 勁球頭獎彩金上看16億

編譯王曉伯／綜合報導　
周末開獎的勁球獎券又無人中得頭獎，使獎金增至16億元。圖為民眾多買幾張勁球獎券，希望財神眷顧。(路透)
周末開獎的勁球獎券又無人中得頭獎，使獎金增至16億元。圖為民眾多買幾張勁球獎券，希望財神眷顧。(路透)

勁球(Powerball)樂透頭獎彩金在聖誕節前持續飆高。由於20日開獎無人中獎，獎金持續累積，22日開獎的頭獎獎金估計將達到16億元，是勁球史上第四高紀錄，也是美國樂透有史來第五高紀錄。

勁球樂透集團主席暨愛阿華州彩券公司執行長史特勞恩(Matt Strawn)表示，「勁球給了每一位玩家在年終假日實現一夜致富的美夢。我們賣出的每一張彩券，不僅是提供改變人生的機會與夢想，同時也是一項為全國社區提供福利的公共計畫。我們鼓勵每一個人都能享受這樣的刺激感與喜悅。」

勁球20日抽出的五個號碼分別是4、5、28、52、69，紅色勁球是20。無人對中全部六個號碼，不過有八張彩券的五個白球號碼全中，分別是在加州、佛羅里達州、愛阿華州、密西根州(二張）、新罕布夏與俄亥俄州賣出，除加州得主之外，其他每人可獲得100萬元獎金。　

由於無人中頭獎，下次22日開獎的勁球頭獎將累積到16億元，得主若是選擇一次領取，可以實拿7.353億元。

勁球頭獎已創下連續46期無人中獎的紀錄，上一次頭獎中獎還是在9月6日，由兩人共得，平分17.87億元的獎金。勁球頭彩的最高紀錄是在2022年11月7日所創下，高達20.4億元，是由加州一位幸運兒中獎，他選擇一次領走9.976億元的獎金。

根據勁球集團指出，22日的勁球頭獎中獎機率是2.922億分之一，對中全部六個號碼的機率極低，相較之下被閃電擊中的機率還更高，但鉅額獎金往往吸引民眾熱烈參與，總會有幸運兒受老天眷顧抱回頭獎。

22日如果有人中得頭獎，將是勁球史上第二次連續兩次頭獎中獎獎金在10億元以上。

勁球彩券每張售價2元，銷售範圍涵蓋45個州、哥倫比亞特區、波多黎各及美屬維京群島，每周一、三和六晚間開獎。

勁球 加州 愛阿華州

上一則

人造樹太貴 聖誕樹農趁機賺一波

下一則

俄州男沃爾瑪偷竊失風被捕 突掏槍襲警…卡彈

延伸閱讀

大谷翔平球員卡300萬美元成交 韓媒驚：彩券頭獎獎金3倍

大谷翔平球員卡300萬美元成交 韓媒驚：彩券頭獎獎金3倍
2026全美旅遊十大熱點 加州優勝美地、大蘇爾…3地入榜

2026全美旅遊十大熱點 加州優勝美地、大蘇爾…3地入榜
台商來美投資設廠 慎防僱傭訴訟

台商來美投資設廠 慎防僱傭訴訟
加州擬重新發放非居民商業駕照 數千移民卡車司機鬆口氣

加州擬重新發放非居民商業駕照 數千移民卡車司機鬆口氣

熱門新聞

共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36
小川普已與棕櫚灘名媛貝蒂娜‧安德森(Bettina Anderson)訂婚。(路透)

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

2025-12-16 09:53
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

2025-12-18 21:55
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
監視器拍攝到布朗大學槍案兇嫌瓦倫特在阿拉莫租車公司取車的畫面。（路透）

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

2025-12-19 09:11

超人氣

更多 >
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身