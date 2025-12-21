淫魔檔案川普部分被下架 司法部稱「為保護受害者」

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
司法部19日依法公布首批艾普斯坦檔案資料，引發各方極大關注，尤其內容涉及多方政商名流，擠爆司法部所設查詢網站，但19日當天卻查詢不到川普總統的相關訊息。(路透)

司法部繼19日在「Epstein Library」網站上公布一批已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的檔案之後，20日再公布兩批檔案，但原本的一些檔案則被撤回，繼續引起爭議。

雖然司法部表示是為保護受害者個資而延後發布，但由於並未依照國會法律的規定公布全部檔案，已引國會議員批評；參院司法委員會民主黨領袖、伊利諾州參議員德賓(Dick Durbin)表示要調查司法部公布檔案的程序是否合法。

美聯社、國家廣播電台(NPR)報導，至少16份與川普總統相關的文件，在網站發布不到一天後便被下架，原因不明。這其中包括描繪裸體女性的畫作，一張川普總統與艾普斯坦、梅蘭妮亞(Melania Trump)、艾普斯坦前女友季絲蘭·麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)的合影。司法部沒有說明這些文件與照片被下架的原因。同時有人在網上打入川普名字，試圖搜尋相關川普資訊時，也出現沒有的字眼。

司法部承認由於涉及極大量的資訊，該網站可能包含無意中洩露的非公開個人身份資訊或其他敏感內容，包括性相關內容。

司法部最初披露的文件中，並不包含一些關鍵紀錄，包括聯邦調查局(FBI)訪談受害者的紀錄，以及司法部內部檢視起訴決定的備忘錄，這原本可能有助於說明調查人員如何看待此案，以及為何艾普斯坦能在2008年僅就相對輕微的州層級賣淫指控認罪。新披露的文件則包括司法部在2000年代放棄調查艾普斯坦一案的決定，正是該決定使他得以就州級指控認罪；以及一份此前從未公開的1996年投訴，指控艾普斯坦竊取兒童照片。

司法部19日依法公布首批艾普斯坦檔案資料，引發各方極大關注。圖為眾院政府監督委員會在本月12日先公布的艾普斯坦檔案， 其中包括有艾普斯坦與川普同框的照片。(路透)

目前公布的照片主要集中在艾普斯坦於紐約市和美屬維京群島的住所，以及一些名人政要的照片。其中有一系列先前未公開過的前總統比爾·柯林頓(Bill Clinton)照片，但川普的照片寥寥無幾或是早已公開。兩人都曾與艾普斯坦有過來往，但都否認了這段關係。兩人均未被指控與艾普斯坦有任何不法行為，也無跡象表明這些照片在針對艾普斯坦的刑事案件中有何用處。

這些文件也幾乎未提及與艾普斯坦長期關係密切的幾位權勢人物，包括現已被貶為庶人的英國已故伊莉莎白女王次子安德魯，這再次引發了哪些人受到審視、哪些權貴卻逃過審查，以及公共問責制是否能有效執行這些披露。

德賓20日發聲明承諾調查司法部未能公布所有艾普斯坦檔案的「違法行為」，因法案明確規定19日是最後期限。「昨天本應是受害者、問責制、大眾透明度的勝利。但事實並非如此，川普政府一整年都不當處理此案，現在又違反聯邦法律來保護富人和權貴。」

